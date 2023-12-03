 

«Известия»: мошенники стали обманывать россиян при помощи новой функции iOS 17

03.12.2023, 15:30, Разное
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Согласно информации издания “Известия”, мошенники обнаружили новый способ обмана владельцев iPhone в России, используя функцию постеров контактов в iOS 17. Она позволяет пользователям оформлять свои контакты в виде постеров, аналогичных аватарам из социальных сетей, потом они отображаются на экране iPhone при входящем звонке.

Мошенники стали использовать эту функцию, оформляя свои контакты изображениями с текстом, например, “Важный звонок из полиции” или “Служба безопасности банка”. Они структурно напоминают уведомления от антиспам-сервисов, что может ввести в заблуждение пользователей и заставить их думать, что звонок действительно важен.

“Яндекс” уже уведомил Apple о данной проблеме и предложил решение: ограничить отображение постеров только для контактов, добавленных в телефонную книгу пользователя. Российская IT-компания считает, что это поможет предотвратить мошеннические действия.

Это новая уловка мошенников в мире iPhone и iOS 17, ее стоит иметь в виду всем российским владельцам устройств Apple. Важно быть бдительными и не доверять подозрительным звонкам даже со знакомыми постерами.


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