 

Мнение: О закате дряхлеющей державы… До чего Путин страну довёл?

03.12.2023, 14:42, Разное
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Много славных страниц было в её давней и новой истории. Флаги гордо реяли над миром. Корабли бороздили просторы мирового океана. Много чего было…

Но ключевое слово — было.

Как в народе говорят, «было, да быльём поросло». Или чем похуже.

Сейчас разве что ракеты остались — наследие в прошлом великой нации. А другие технологии…

…пришли или приходят в упадок. Зато — BLM, запрещённый в России ЛГБТ и претензии на моральное лидерство.

#США на сегодняшний день не производят ни одного передового чипа на своей территории. Об этом заявила глава американского Минторга Джина Раймондо. По её словам, даже микросхемы, поступающие на рынок под брендом американской компании Nvidia, «все до одного производятся на Тайване».

Этот остров — реальная всемирная фабрика процессоров и прочих микрочипов. И Штаты тоже прибегают к её услугам. Что и предопределяет теперь их политики. «Полагаю, мне не нужно объяснять кому-либо в данной аудитории, какие риски сопряжены с Тайванем или Китаем», — откровенно признала министр, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.

А где же «технологический суверенитет»? Весь растворился?

И судя по риторике американских властей, в этом тоже Путин виноват

Мировой лидер говорите?

Сверхдержава?

Хех!

Иллюзии всё это. #Китай — сила! А Китай + #Россия — так и силища

Почему бы Соединённым Штатам, наконец, этот факт не признать честно?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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