Назван самый полезный вид чая для организма

Существует огромное количество разнообразных сортов чая, отличающихся, прежде всего, уровнем ферментации листьев, среди которых выделяются черный, зеленый, пуэр, белый улун и желтый чай.

Все виды чая оказывают позитивное воздействие на здоровье, прежде всего за счет высокого содержания антиоксидантов, наиболее высокая степень содержания которых наблюдается в улуне, в то время как пуэр способствует сжиганию жиров. Но есть среди всех чаев вид, приносящий организму, как показали результаты исследования, проведенного РБК Life, максимальную степень пользы. В данном случае речь идет о белом чае, который собирается с тех же кустов, что зеленый и черный, но отличается методом обработки.

Белый чай изготавливается из собираемых вручную молодых чайных почек с белым пушком, что является достаточно трудоемким процессом, в связи с чем цена за килограмм такого чая может достигать отметки в две тысячи долларов. Данный чай, обладающий антисептическими и антиоксидантными свойствами, содержит минимум кофеина, способствует укреплению иммунитета и снимает усталость, а его экстракты входят с состав косметических средств.