 

В сеть утекло видео с кадрами из игры GTA VI

03.12.2023, 14:20, Разное
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На форуме ResetEra появилось короткое видео длительностью всего 13 секунд, содержащее кадры из неанонсированной игры Grand Theft Auto VI (GTA VI). Предполагается, что утечку видео организовал сын одного из высших руководителей студии Rockstar North, ответственной за создание этого проекта.

Снятое в вертикальной ориентации видео не предоставляет никаких сюжетных или геймплейных деталей игры. Оно лишь показывает камеру, летящую над городом.

Осенью 2022 года в сети уже появились кадры из ранней версии игры, опубликованные хакерами. Энтузиасты провели сравнение объектов в виртуальном городе из старых и новых утечек и пришли к выводу, что новое видео также относится к GTA VI. Подлинность утечки подкрепляется тем, что Rockstar North начала активно удалять перезаливы этого короткого видео в социальных сетях.

Существуют разные версии о том, кто мог опубликовать этот небольшой геймплейный отрывок из GTA VI. По одной из версий, это сделал сын арт-директора Rockstar North Аарона Гарбута. Однако сам автор публикации настаивает на том, что он всего лишь друг сына разработчика.


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