Мнение: Как называть плохого человека?
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В моем журнале мат запрещен, но за использование слова «педераст» или «пидорас» я никогда и никого в бан не отправлял. Потому что не считал это слово матерным.
Когда стало известно, что Верховный Суд России признал экстремистским и запретил ЛГБТ, вспомнился старинный анекдот.
Вот этот:
– Абрам, а ты в курсе, что Мойша педераст?
– Да что ты говоришь! Взял деньги и не вернул?
– Да нет, в хорошем смысле слова педераст.
Теряюсь в догадках. После запрета ЛГБТ, можно ли называть плохого человека педерастом? Не будет ли это расценено как пропаганда ЛГБТ и поддержка экстремизма?
А кино, где звучит фраза, что «этот пидор деревянными членами торгует», отныне под запретом? Или как?
А речь главы СВР Сергея Нарышкина про гей-клубы?
Конечно, это речь 2013 года, когда Нарышкин еще трудился председателем Госдумы, а ЛГБТ еще не было запрещено. Но сегодня-то можно цитировать главу СВР? Или уже нет?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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