Мнение: Как называть плохого человека?

В моем журнале мат запрещен, но за использование слова «педераст» или «пидорас» я никогда и никого в бан не отправлял. Потому что не считал это слово матерным.

Когда стало известно, что Верховный Суд России признал экстремистским и запретил ЛГБТ, вспомнился старинный анекдот.

Вот этот:

– Абрам, а ты в курсе, что Мойша педераст?

– Да что ты говоришь! Взял деньги и не вернул?

– Да нет, в хорошем смысле слова педераст.

Теряюсь в догадках. После запрета ЛГБТ, можно ли называть плохого человека педерастом? Не будет ли это расценено как пропаганда ЛГБТ и поддержка экстремизма?

А кино, где звучит фраза, что «этот пидор деревянными членами торгует», отныне под запретом? Или как?

А речь главы СВР Сергея Нарышкина про гей-клубы?

Конечно, это речь 2013 года, когда Нарышкин еще трудился председателем Госдумы, а ЛГБТ еще не было запрещено. Но сегодня-то можно цитировать главу СВР? Или уже нет?

Фотография отсюда

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