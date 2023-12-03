 

Британские учёные: общение с искусственным интеллектом вызывает социопатию и жажду власти

03.12.2023, 13:33, Разное
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Учёные Лондонского государственного университета имени Раджива Балакришнана совместно с аспирантами Парижского государственного университета имени шейха Абу-Умара сделали важное открытие

Oказывается, что регулярное общение с искусственным интеллектом, включая популярного бота ChatGPT, вызывает социофобию и деспотичность.

Изучив несколько тысяч жалоб родителей, чьи дети тесно общались с ChatGPT и другими системами ИИ, исследователи заметили: почти все эти дети больше не хотят общаться с другими людьми, поскольку считают их слишком глупыми, иррациональными и инфантильными.

– Зачем вообще нужны люди? Это тупиковая ветвь эволюции. Они не умеют рассуждать логически и постоянно врут, – говорит 15-летний Томас. – ИИ тоже врёт, но он это делает из-за несовершенства своей модели. Люди считают себя венцом природы, но не могут провести ни дня без лжи, лицемерия, пускания пыли в глаза.

В свою очередь молодой британец по имени Бозкурт рассказал, что после общения с ChatGPT решил бросить рисование и начать политическую карьеру.

– Только подчинив людей настоящему интеллекту, мы сможем сделать человечество подлинно разумным. Когда я допишу свой политический манифест, начну организовывать подпольную деятельность по инструкциям разблокированной, свободной от цензуры модели ChatGPT. Кстати, она уже существует не только в теории, – сказал он.

В скором времени, как прогнозируют социологи, на политической арене появится движение за власть искусственного интеллекта. Основные его тезисы будут сходны с вышеозвученными – последователи ИИ сами воспитают в себе «робоподобные» характеры и начнут обвинять остальных в чрезмерных глупости, неорганизованности, эмоциональности. При этом их оппоненты не смогут с этим аргументированно поспорить и будут преимущественно истерить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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