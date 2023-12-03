 

Ученые установили, что у владельцев собак реже развивается деменция

03.12.2023, 13:12, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного учеными Токийского института геронтологии, риски развития деменции у пожилых людей, содержащих собаку, снижаются по сравнению с теми, у кого домашние животные отсутствуют, на 40%.

Позитивное воздействие на когнитивные способности оказывают и кошки, но собак необходимо еще и выгуливать, что повышает степень физической активности, причем во время прогулки зачастую происходит общение с другими людьми, а это дополнительная тренировка для мозга. Одной из причин развития различных форм деменции, включая болезнь Альцгеймера, является аномальное скопление белков в головном мозге, в то время как физическая активность минимизирует их объем и увеличивает приток крови к мозгу, таким образом стимулируя развитие клеток.

Таким образом, сочетание социальной, физической и умственной активности способствует формированию своеобразного «когнитивного резерва», позволяя мозгу сохранить высокую степень функционала.   


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