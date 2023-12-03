 

Lancet: американские ученые развенчали миф о витамине D

03.12.2023, 13:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Lancet Diabetes & Endocrinology, добавки с витамином D вовсе не повышают, вопреки распространенному мнению, степень прочности костей, в связи с чем не минимизируют риски переломов у детей с дефицитом данного витамина.

В рамках исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Гарвардскую медицинскую школу, были проанализированы данные детей из Монголии, где проблема, вызванная дефицитом витамина D, широко распространена. В течение трех лет около девяти тысяч школьников, возраст которых колеблется в диапазоне от шести до 13 лет, получали пероральные добавки витамина D, либо плацебо, причем изначально дефицит витамина присутствовал у 95,5% испытуемых.

В итоге было установлено, что повышение уровня витамина D до нормы не оказало никакого влияния на степень прочности костей, измеренную при помощи ультразвука. Несмотря на это, витамин D вовсе не является бесполезным и должен приниматься детьми с целью профилактики рахита.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Ученые установили, что у владельцев собак реже развивается деменция

03.12 / Мнение: О проблеме гастарбайтеров… Как её решить быстро и безопасно?

03.12 / Установлена связь между музыкальными предпочтениями и моральными качествами

03.12 / Новый Tesla Cybertruck Илона Маска оказался в центре скандала

03.12 / В РАН создали ПО на основе ИИ для выявления кибератак на системы водоочистки

03.12 / Водителям и кондукторам маршруток могут запретить выбрасывать на ходу пассажиров, у которых не нашлось без сдачи

03.12 / Мнение: Интервью-бомба! Арестович разрушает иллюзии всех

03.12 / В США разрешили эксплуатировать летающий автомобиль Doroni H1

03.12 / Windows 10 получила поддержку ИИ-ассистента Copilot

03.12 / В США появилась дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика