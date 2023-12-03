Lancet: американские ученые развенчали миф о витамине D

Как сообщает издание Lancet Diabetes & Endocrinology, добавки с витамином D вовсе не повышают, вопреки распространенному мнению, степень прочности костей, в связи с чем не минимизируют риски переломов у детей с дефицитом данного витамина.

В рамках исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Гарвардскую медицинскую школу, были проанализированы данные детей из Монголии, где проблема, вызванная дефицитом витамина D, широко распространена. В течение трех лет около девяти тысяч школьников, возраст которых колеблется в диапазоне от шести до 13 лет, получали пероральные добавки витамина D, либо плацебо, причем изначально дефицит витамина присутствовал у 95,5% испытуемых.

В итоге было установлено, что повышение уровня витамина D до нормы не оказало никакого влияния на степень прочности костей, измеренную при помощи ультразвука. Несмотря на это, витамин D вовсе не является бесполезным и должен приниматься детьми с целью профилактики рахита.