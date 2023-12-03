 

Мнение: О проблеме гастарбайтеров… Как её решить быстро и безопасно?

03.12.2023, 12:25, Разное
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Ситуация с трудовыми визитёрами, преимущественно из республик Средней Азии, дошла уже до того, что и патриарх Кирилл ею прилюдно возмутился. Причём в присутствии президента, пусть и виртуальном.

Нам, конечно, говорят о дефиците трудовых ресурсов и нежелании автохтонов работать за мигрантские зарплаты. И стращают тем, что без притока гастарбайтеров «всё рухнет», а преступность вырастет. Но не многие знают, что в масштабах целого региона уже состоялся натурный эксперимент.

По оперативным данным, #экономика Калужской области «даже не чихнула», после того, как местное правительство установило для мигрантов запрет для работы в ряде отраслей. Об этом с пафосом сообщила зампредседателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты России Маргарита Лянге. Пока нам из каждого утюга кричат о том, что российская экономика без мигрантов вмиг развалится, Калужская область работает в таком режиме уже второй год, подчеркнула она.

Справедливости ради, это был очень ограниченный запрет. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в начале 2022 года подписал постановление, в соответствии с которым компаниям из сферы торговли, сухопутных перевозок и общепита стало нельзя нанимать на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Проще говоря, работать курьерами, таксистами, официантами и поварами на территории региона могут не Алинуры, Бислалы, Зилолиддины и прочие Нурисламы, а лишь Иваны да Степаны, в крайнем случае — Магомеды и Рамзаны, если они с Кавказа.

А вот в сфере ЖКХ и стройки ничего не изменилось в Калужской области. Как и на других «грязных» работах, куда многим коренным жителям даже не попасть, настолько плотно всё контролируют диаспоры. Как говорят местные в областных городах и весях, внешне на улицах ничего не поменялось, и толпы гастарбайтеров по прежнему заполоняют улицы по утрам и вечерам, качаясь маятником «на работу — с работы». Но может, это связано с калужским промышленным региональным кластером, основным потребителем трудовых ресурсов. То есть, как ни крути, #эксперимент вышел довольно куцым. Но уже хорошо, что на него решился крупный местный чиновник. Авось благой пример окажется заразителен…

Будь ваша воля, вы бы где ограничили #занятость трудовых мигрантов в России?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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