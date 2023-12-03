 

Установлена связь между музыкальными предпочтениями и моральными качествами

03.12.2023, 12:05, Разное
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Как сообщает научное издание PLUS One, музыкальные предпочтения могут выступать в качестве своеобразного отражения моральных ценностей человека.

В ходе исследования, проведенного британскими и испанскими учеными, участников попросили заполнить анкеты с целью определения их отношения к таким пяти основам морали, как забота, справедливость, лояльность, авторитет и нравственная чистота, после чего специалисты сконцентрировали внимание на изучении музыкальных вкусов добровольцев. Удалось установить, что предпочтение композициям, посвященным поддержке и радости, отдают те, кто больше всего ценят заботу и справедливость, в то время как к песням, в которых речь идет о любви, нравственности и справедливости, более склонны люди, придающие большое значение авторитету, честности и нравственной чистоте.

Исследователи подчеркнули: «Основной вывод заключается в том, что люди склонны согласовывать свои музыкальные предпочтения со своими моральными мировоззрениями и убеждениями».


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