Новый Tesla Cybertruck Илона Маска оказался в центре скандала

Сразу после презентации и анонса продаж нового электрического пикапа Илона Маска, в сети появилась петиция, требующая его запретить. Автомобилисты и общество поднимают вопросы о безопасности Cybertruck, спорном дизайне и завышенной цене.

Tesla Cybertruck, представленный Илоном Маском, обещает разгоняться до 96 км/ч всего за две секунды. Это впечатляющая скорость для грузовика, и он действительно представляет собой новаторский продукт в автомобильной индустрии. Управление в этой машине полностью компьютеризировано и осуществляется с одной панели, что делает его уникальным. Однако вопрос о безопасности остается актуальным.

Краш-тесты свидетельствуют, что водитель Cybertruck, вероятно, выживет практически при любом столкновении. Однако высокая машина с грубой угловатой формой создает проблемы для пешеходов. В связи с этим возникают сомнения, можно ли считать Cybertruck легковым автомобилем с точки зрения безопасности для пешеходов. Некоторые предполагают, что его могут сертифицировать как грузовик, а не легковой автомобиль.

Еще одним важным аспектом является цена Cybertruck, которая составляет более 60 тысяч долларов, что делает его одним из самых дорогих пикапов на рынке. Это означает, что обычные потребители, скорее всего, не смогут позволить себе эту машину, и она будет доступна только для любителей эпатажа.

Несмотря на все эти сомнения и вопросы, создатели Cybertruck уверены, что их машина изменит мир утилитарных автомобилей. Они предсказывают, что бензиновые и дизельные пикапы уйдут в прошлое, а будущее принадлежит электрическим автомобилям, таким как Cybertruck. Со временем станет ясно, насколько успешным окажется этот амбициозный проект, но сейчас он уже вызывает много обсуждений и споров.