 

В РАН создали ПО на основе ИИ для выявления кибератак на системы водоочистки

03.12.2023, 12:00, Разное
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Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук разработали инновационное программное обеспечение, основанное на искусственном интеллекте, с целью обеспечить кибербезопасность автоматизированных систем мониторинга водоочистки на промышленных предприятиях и коммунальных городских объектах. Проект получил грант Российского научного фонда.

В последние годы автоматизация инфраструктуры водоподготовки и водоочистки стала сильным трендом, включая удаленный доступ к системам управления и мониторинга. Однако это также увеличило уязвимость со стороны киберпреступников. Поэтому обнаружение аномалий в работе автоматизированных систем очистки воды стало ключевой задачей, направленной на обеспечение безопасности и здоровья населения.

Старший научный сотрудник Лаборатории проблем компьютерной безопасности СПб ФИЦ РАН Елена Федорченко рассказала: “Мы разработали программу, способную с использованием искусственного интеллекта выявлять нарушения в работе автоматизированных систем водоочистных сооружений, особенно связанные с различными сценариями кибератак”.

Основой этой программы является искусственная нейросеть, способная анализировать параметры сигналов, получаемых от датчиков автоматизированных систем, и определять, находится ли система в нормальном режиме или подвергается кибератаке.

Для обучения этой нейросети исследователи создали первый в РФ стенд для сбора и мониторинга данных о работе водоочистных сооружений как в нормальных условиях, так и в условиях кибератак.

Федорченко также добавила: “Благодаря использованию этого стенда мы можем обучить нейросеть обнаруживать разнообразные виды кибератак и предпринимать меры по защите еще на этапе внедрения автоматизированных систем. Наше решение будет полезно для предприятий и организаций, занимающихся водоочисткой, включая промышленные предприятия и городские водоканалы”.


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