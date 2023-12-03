 

Киркоров назвал причину отсутствия у Леонтьева эстрадного титула: Все расхватали

03.12.2023, 11:45, Новости дня
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Филипп Киркоров на “Песне года” назвал причину отсутствия у Валерия Леонтьева эстрадного титула. По словам 56-летнего народного артиста, его коллега является довольно скромным человеком. “[Валерий Яковлевич] говорит, что, мол, все коллеги расхватали, и ему ничего не досталось”, – объяснил исполнитель хита “Цвет настроения синий” женскому журналу “Клео.ру”.

Кроме того, Филипп Киркоров подчеркнул, что поп-королем его стали называть люди, и лишь титул эстрадного Примадонна он себе присвоил после отъезда Аллы Пугачевой за границу. Примером же для народного артиста всегда являлся Валерий Леонтьев. Певец признался, что раньше брал пример с коллеги.

К слову, в последние годы Валерий Леонтьев не выступает. Он живет в США и, как писали СМИ, возвращаться в Россию не собирается. Но на днях появился слух о том, что артист якобы прилетел в Москву ради ремонта в квартире, но эта информация так и не получила подтверждения.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что мог стать не певцом, а учителем. Также артист напомнил свою основную специальность, страсть к которой питает по сей день. Слова народного артиста приводили “Дни.ру”.


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