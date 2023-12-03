 

Водителям и кондукторам маршруток могут запретить выбрасывать на ходу пассажиров, у которых не нашлось без сдачи

03.12.2023, 11:33, Разное
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Власти могут запретить водителям и кондукторам маршрутных автобусов на выходу выбрасывать пассажиров, которые не смогли оплатить проезд без сдачи. Подобные случаи всё чаще становятся достоянием общественности из-за публикаций в СМИ и интернете.

В правоохранительных органах успокаивают: «транспортная дефенестрация» не стала происходить чаще, просто к ней теперь приковано больше внимания прессы. Только в 22% случаев пассажиров выбрасывают на скорости больше 30 км/ч, и только в 9% случаев фиксируются серьёзные травмы. Тем не менее, общественники считают, что подобную практику надо запретить из-за её очевидной небезопасности и «хулиганской сущности».

«Ни один закон не разрешает подобное поведение и не регламентирует, как именно следует выбрасывать пассажира, – говорят в общественной палате Ярославской области, где за 11 месяцев 2023 года зафиксировали 28 таких случаев. – Все могут понять эмоции водителя, если ему дают пятитысячную купюру, но верно ли выбрасывать на ходу за 500 рублей? Верно ли выбрасывать на ходу несовершеннолетних? Очень много вопросов и мало ответов».

Недавно в Волгограде провели эксперимент: на территории транспортного предприятия из автобуса ПАЗ-3205 поочерёдно выбросили пять списанных манекенов для одежды. У одного из них отвалилась рука, а ещё с одного слетела шляпа. Полученные сведения скрупулёзно зафиксировали в отчёте.

Будут ли власти рассматривать федеральный запрет на «транспортную дефенестрацию», пока неясно. Одно можно сказать точно – до конца года в 12 регионах России проведут общественные слушания по этому вопросу. Не исключено, что если Госдума останется в стороне от животрепещущей темы, то запрет смогут ввести отдельные регионы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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