Мнение: Интервью-бомба! Арестович разрушает иллюзии всех

Я в легком обалдении. В ответ на вопрос про Арестовича мой любимый блогер Алекс Розофф вкрадчиво предложил посмотреть его последнее интервью с Латыниной, причем самого Алекса, как я с удивлением понял, это интервью натурально взбесило (он даже ссылки не дал).

Я не слежу регулярно за Арестовичем (разве что шортсы смотрю в Ютубе), поэтому не ждал ничего экстраординарного. Ну перетрут как обычно “за политику”, Зеленский то, Байден сё, чо там с контрнаступом – да и разойдутся. Причем слушать будет все равно приятно, поскольку Арестовича всегда приятно слушать, да и Латынина умница, тем более что Алексей мягко, но незримо всегда держит ее в ежовых рукавицах.

Но этот разговор – это НЕЧТО. Арестович повел себя как камикадзе – он порвал шаблоны ВСЕМ. И ватникам, и вышиватникам, и западникам, и славянофилам. Там даже по чату, сопровождавшему интервью, видно, как постепенно отваливаются и падают в обморок не только его противники, но и фанатичные сторонники, видящие (видевшие?) в нем будущего президента незалэжной Украины. Масла в огонь (когда пришла в себя) старательно стала подливать и сама Юля, особенно когда ближе к концу они на пару разыграли диалог будущего президента Украины Арестовича с В.В.Путиным на тему будущего послевоенного устройства взаимоотношений между Украиной и Россией (в первой половине беседы Юля просто выпала в осадок и полчаса молча слушала размышления бывшего вийскового оглядача… а тот не щадил ничьи иллюзии, описывая, как он считал, реальное положение дел).

Общее положение дел, по мнению Арестовича, таково: Запад никогда не хотел “победы Украины”, вообще Украина как таковая Западу не нужна и он не знает, что с ней делать, сама по себе война Украины и России – бессмыслица и грубая ошибка Путина, Россия могла бы “в три хода” безо всякой войны решить все свои проблемы с Украиной, просто продемонстрировав Украине уважение, а не ведя себя с нею как “старший брат” с несмышленым братом-дебилом, вся война ведется потому, что обе стороны хотят что-то там доказать Западу, но Западу нет смысла чего-то доказывать, потому что Запад сейчас “в очень плохой форме”, в чем сам Арестович постоянно убеждается, в частности, сейчас, поскольку он дает интервью из Америки. При этом, по мнению Арестовича, Россия и сам Путин по всему своему строю – очень ЗАПАДНЫЕ, до мозга костей, и своей нынешней “борьбой с Западом” Россия сильно унижает сама себя.

Занятно отклассифицировал Арестович русских и украинцев по трем составляющим – Рацио, Этосу и Пафосу. У украинцев, мол, в голове какой-то, по его мнению, “лубок” вместо реальной картины, рацио – ноль, с Этосом все очень плохо (4,5 млн. украинских мужчин – половина мужчин-военнобязанных – не встали на воинский учет и свалили из страны), задействован главным образом Пафос – то есть эмоции. У россиян, по Арестовичу, сильное “рацио”, и в последнее время “украинцы разбудили в россиянах сильный Этос” – только этим можно объяснить, что русские солдаты, похоже, впрямь считают, что они “выполняют свой долг”, “защищают Родину” и поэтому, идут в военкоматы по 20 тыс. в месяц, а потом и бегут штурмовать Авдеевку тысячами, несмотря на почти верную смерть. Ну а с пафосом, по Арестовичу, у русских всегда была беда, нация суховатая и какая-то вымороженная (см. мою книгу “Страна утраченной эмпатии – С.)

Ну и, похоже, окончательно стряс с катушек свою аудиторию (очевидно проукраинскую и антивоенную) он своим утверждением, что сами украинцы не очень понимают, зачем им нужна незалежная Украина. Т.е., суммируя, Украина не нужна ни Западу, ни самим украинцам. А нужна, получается, только России – раз она с таким упорством на нее лезет. Однако России Украину украинцы не отдадут; почему? Потому что она это все делает без уважения.

И далее Арестович мысль развил: и так бы не отдали (потому что без уважения), а теперь и подавно – после всех смертей и разрушений-то! Мотивация противостояния со стороны украинцев, выходит по Арестовичу, чисто негативная – не отдадим ВАМ, потому что вы – ХАМЫ И УБИЙЦЫ. Но – еще дальше продолжает Арестович при теряющей дар речи Латыниной – у россиян еще будет определенный шанс загладить и искупить, и, может быть, когда-нибудь потом… Арестович перечисляет, что именно он ждет от России в этом плане, какие шаги; на мой взгляд, ничего неподъемного или унизительного. Создать 5% фонд ежегодных отчислений от российских нефтегазовых доходов, 2,5% – в украинский бюджет, еще 2,5% – напрямую на счета украинских семей, чьи кормильцы погибли в ходе “СВО” – по-божески и уважительно. Даже контрольный пакет Роснефти не попросил (а я бы отдал!).

Но слушатели со ВСЕХ сторон буквально охерели. Я ж говорю – тишайший Розов и то вне себя. “Либералам” Арестович наплевал в душу, максимально пренебрежительно отозвавшись о Западе; патриотам Украины – указав, что Украина никому не нужна, даже своим гражданам; “государственникам” РФ – указав, что Путин делает страшную ошибку, затеяв и продолжая войну, и унижает Россию; сторонникам китаизации – заявив, что Россия всегда плевала на Китай и не хочет иметь с ним ничего общего (что, кстати, тоже правда). Арестович умудрился – до кучи – отвесить хорошего пинка даже ковидобесам всех мастей, мимоходом заметив, что “как Украина вообще могла всерьез рассчитывать на Запад, если “эти люди” в 2020 году испугались простого гриппа и устроили глупейшую истерию на весь мир”.

Подозреваю, что после этого интервью у Алексея остался в мире только один горячий сторонник и поклонник. Это я. Всех прочих идиотов он распугал. Мне же все его тезисы нравятся и не вызывают никакого внутреннего протеста. Для меня очевидно, что все в целом так и есть.

Хотя с одним его тезисом – думаю, сказанным в шутку – я не согласен: вводить в России монархию, чтобы под это “изменение строя” объединить Россию и Украину – даже для меня чересчур. Причем в обоих частях: и монархия не нужна, да и Украина – тоже. Пусть живет сама как знает.