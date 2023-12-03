 

В США разрешили эксплуатировать летающий автомобиль Doroni H1

03.12.2023, 10:55, Разное
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Как сообщает компания Doroni Aerospace, разработанный ей электрический летающий автомобиль H1 получил сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

Двухместный Doroni H1, осуществляющий взлет и посадку в вертикальном режиме, является достаточно компактным, в связи с чем вполне может размещаться в гараже, предназначенном для двух автомобилей. Максимальная скорость полета аппарата, приводимого в движение десятью электродвигателями, составляет 225 км/ч, а дальность и время полета – 97 километров и 40 минут соответственно. Осуществлять управление полетом Doroni H1, грузоподъемность которого составляет 227 килограммов, можно в дистанционном режиме.   

Генеральный директор компании Дорон Мердингер уточнил, что уже получено более 370 предварительных заказов на летающий автомобиль.     


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