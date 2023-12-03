В США разрешили эксплуатировать летающий автомобиль Doroni H1

Как сообщает компания Doroni Aerospace, разработанный ей электрический летающий автомобиль H1 получил сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

Двухместный Doroni H1, осуществляющий взлет и посадку в вертикальном режиме, является достаточно компактным, в связи с чем вполне может размещаться в гараже, предназначенном для двух автомобилей. Максимальная скорость полета аппарата, приводимого в движение десятью электродвигателями, составляет 225 км/ч, а дальность и время полета – 97 километров и 40 минут соответственно. Осуществлять управление полетом Doroni H1, грузоподъемность которого составляет 227 килограммов, можно в дистанционном режиме.

Генеральный директор компании Дорон Мердингер уточнил, что уже получено более 370 предварительных заказов на летающий автомобиль.