В США разрешили эксплуатировать летающий автомобиль Doroni H1
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Как сообщает компания Doroni Aerospace, разработанный ей электрический летающий автомобиль H1 получил сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.
Двухместный Doroni H1, осуществляющий взлет и посадку в вертикальном режиме, является достаточно компактным, в связи с чем вполне может размещаться в гараже, предназначенном для двух автомобилей. Максимальная скорость полета аппарата, приводимого в движение десятью электродвигателями, составляет 225 км/ч, а дальность и время полета – 97 километров и 40 минут соответственно. Осуществлять управление полетом Doroni H1, грузоподъемность которого составляет 227 килограммов, можно в дистанционном режиме.
Генеральный директор компании Дорон Мердингер уточнил, что уже получено более 370 предварительных заказов на летающий автомобиль.
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