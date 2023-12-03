 

Windows 10 получила поддержку ИИ-ассистента Copilot

03.12.2023, 10:50, Разное
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Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10, в результате чего на ОС появилась поддержка нейросетевого ИИ-ассистента под названием Copilot. Информацию о данном событии пишет ресурс Windows Latest.

Основным нововведением в обновлении с индексом KB5032278 стала интеграция ИИ-ассистента Copilot, ранее доступного только в операционной системе Windows 11. Этот чат-бот, который осуществляет функции, схожие с функционалом Bing AI, базируется на языковой модели GPT-4. Следует отметить, что, в отличие от оригинала, встроенный в Windows 10 помощник работает абсолютно бесплатно и обладает дополнительными функциональными возможностями.

Обновление KB5032278 уже доступно для скачивания в “Центре обновления Windows” для компьютеров, работающих под управлением Windows 10 22H2. Важно отметить, что для его установки потребуется выполнить процедуру загрузки вручную, так как оно не будет установлено автоматически.

После установки данного обновления пользователи увидят значок Copilot в панели задач с меткой “Pre”, что означает “Предварительный доступ”. Следует также отметить, что использование нейросети Copilot с российского IP-адреса на данный момент недоступно.

Инициатива по созданию Copilot была представлена Microsoft в марте 2023 года как часть ее стремления улучшить доступность ИИ-помощников в своих сервисах.


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