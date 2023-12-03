В США появилась дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

Участок дороги в Корктауне, длина которого составляет около полукилометра, обеспечили беспроводной зарядной инфраструктурой, что позволяет электромобилям подзаряжаться непосредственно во время движения.

В данном случае речь идет о размещении медных катушек Electreon под дорожным покрытием, которые осуществляют беспроводную передачу энергии электромобилям, оснащенным соответствующими приемниками. Пилотный проект призван отработать технологию в реальных условиях, прежде всего на примере Ford E-Transit.

Проект призван, как отмечают разработчики, сделать зарядку электромобиля такой же незаметной, как и вождение, подчеркнув, что это знаменует собой смену парадигмы в области электромобильности.