 

В США появилась дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

03.12.2023, 9:45, Разное
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Участок дороги в Корктауне, длина которого составляет около полукилометра, обеспечили беспроводной зарядной инфраструктурой, что позволяет электромобилям подзаряжаться непосредственно во время движения.

В данном случае речь идет о размещении медных катушек Electreon под дорожным покрытием, которые осуществляют беспроводную передачу энергии электромобилям, оснащенным соответствующими приемниками. Пилотный проект призван отработать технологию в реальных условиях, прежде всего на примере Ford E-Transit.

Проект призван, как отмечают разработчики, сделать зарядку электромобиля такой же незаметной, как и вождение, подчеркнув, что это знаменует собой смену парадигмы в области электромобильности.  


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