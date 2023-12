VideoCardz: игроков Call of Duty банят за использование Nvidia GeForce NOW

Пользователи облачной игровой платформы Nvidia GeForce NOW столкнулись с проблемой блокировки своих аккаунтов в игре Call of Duty. Об этом пишет портал VideoCardz.

Причина блокировки аккаунтов геймеров заключается в том, что система античита в играх идентифицирует облачный сервис как потенциальное мошенничество.

Nvidia GeForce NOW представляет собой облачный сервис, позволяющий пользователям играть в игры на разных устройствах, используя те тайтлы, которые уже были приобретены ими на других платформах. Ранее Nvidia объявила о добавлении 65 новых игр, включая несколько частей Call of Duty, в библиотеку GeForce NOW. Однако, несмотря на официальную поддержку, запуск игр Call of Duty в облачном сервисе Nvidia может привести к блокировке аккаунта игрока.

Следует отметить, что в 2020 году компания Activision Blizzard отозвала все свои игры с платформы GeForce NOW из-за лицензионных разногласий с Nvidia. С тех пор Nvidia активно работает над восстановлением своего каталога игр, регулярно добавляя новые тайтлы. Кроме того, недавно было объявлено, что в GeForce NOW станут доступны игры из подписки PC Game Pass от Microsoft.

Это не первый случай, когда игроки сталкиваются с блокировками аккаунтов при использовании облачного сервиса для запуска Call of Duty. Ранее владельцы портативных консолей Asus ROG Ally также жаловались на блокировки, когда пытались играть в Call of Duty: Modern Warfare 3.