Алексей Гордеев сложил полномочия главы Международного антигитлеровского комитета

Заместитель председателя Государственной думы РФ Алексей Гордеев написал заявление об отставке с должности председателя Международного антигитлеровского комитета – крупнейшей в мире организации, изучающей вопросы наказания нацистских преступников и профилактики возрождения идей Адольфа Гитлера.

Среди причин такого решения экс-глава назвал свой преклонный возраст, а также логистические проблемы – самолёт с Гордеевым на борту уже несколько раз не смог получить право полёта над территориями балканских государств, а штаб-квартира комитета расположена в Белграде.

«Сосредоточусь на работе в парламенте», – добавил замглавы Госдумы.

Выборы нового главы комитета намечены на апрель 2024 года. До этого времени исполнять обязанности руководителя будет представитель Аргентины Хосе Райхельгардт.

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