 

Алексей Гордеев сложил полномочия главы Международного антигитлеровского комитета

03.12.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель председателя Государственной думы РФ Алексей Гордеев написал заявление об отставке с должности председателя  Международного антигитлеровского комитета – крупнейшей в мире организации, изучающей вопросы наказания нацистских преступников и профилактики возрождения идей Адольфа Гитлера.

Среди причин такого решения экс-глава назвал свой преклонный возраст, а также логистические проблемы – самолёт с Гордеевым на борту уже несколько раз не смог получить право полёта над территориями балканских государств, а штаб-квартира комитета расположена в Белграде.

«Сосредоточусь на работе в парламенте», – добавил замглавы Госдумы. 

Выборы нового главы комитета намечены на апрель 2024 года. До этого времени исполнять обязанности руководителя будет представитель Аргентины Хосе Райхельгардт. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / В США появилась дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

03.12 / VideoCardz: игроков Call of Duty банят за использование Nvidia GeForce NOW

03.12 / Раскрыты дизайн и характеристики нового смартфона Samsung

03.12 / The Economist: Путин, похоже, выигрывает войну в Украине – пока

03.12 / Мнение: О всемирной лаже… Как вам такие «сюрпризы»?

03.12 / К югу от Полярного круга обнаружен могильник каменного века

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Поминки по цинику и убийце

03.12 / Штамм омикрон стал причиной уменьшения толщины коры больших полушарий у мужчин

03.12 / JAMA: тиазидные мочегонные могут снизить риск образования камней в почках на 15 процентов

03.12 / Мнение: Приличный человек прокурор…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика