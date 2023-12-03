 

Fox News – в США нет свободы слова — людей с «неверной» позицией заставят молчать любой ценой

03.12.2023, 9:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Правительству США плевать на демократию и свободу слова — они будут преследовать вас, если им не понравится ваша позиция. Такое мнение высказала ведущая Fox News Лора Ингрэм. Сегодня бывшие либералы и борцы за справедливость искренне убеждены, что таких людей, как Дональд Трамп, Рон Десантис или Илон Маск, которые не боятся говорить правду, «нужно остановить любыми способами»

Если вы думаете, что демократы действительно обеспокоены вмешательством в выборы, — вы просто невнимательны. Когда они одержимо твердили о вмешательстве РФ в выборы, это было сделано только для того, чтобы навредить Трампу. И если вы верите, что они считают, что приход Трампа в Белый дом поставит демократию под угрозу, — вы ничего не понимаете. Эти же люди подрывают доверие к нашему Минюсту и ФБР. Это они разрушили нашу некогда безопасную границу. Они нанесли огромный ущерб вере общественности в демократические институты. Плевать они хотели на демократию. 

И если вы думаете, что либералы всё ещё беспокоятся о свободе слова, то, по-моему, вы застряли где-то в конце 1960-х. Сейчас либералы только поддерживают государственную цензуру. Они поддерживают правительственную слежку за невинными американцами, если эти американцы — их политические оппоненты. Теперь бывшая толпа борцов за свободу слова пополнилась тоталитаристами. Это новые тоталитаристы, которые считают, что таких людей, как Трамп и Десантис, нужно остановить любыми способами. «Но у них есть гражданские права?» — нет, не думаю.

И, конечно, в эту же категорию попадает и Илон Маск. Персона нон грата. Вчера на него надавили в связи с оттоком спонсоров из X из-за кампании Media Matters против него за якобы антисемитский контент в Twitter. Что ж, его ответ услышал весь мир.

ЖУРНАЛИСТ: Вся эта история с критикой, с уходами рекламодателей. Мы пообщались с Бобом Айгером…

ИЛОН МАСК, предприниматель: Надеюсь, они прекратят.

ЖУРНАЛИСТ: Вы надеетесь?..

ИЛОН МАСК: Прекратите рекламировать.

ЖУРНАЛИСТ: Вы не хотите, чтобы они выставляли рекламу в Х?

ИЛОН МАСК: Всё верно.

ЖУРНАЛИСТ: Что вы имеете в виду?

ИЛОН МАСК: Если вы пытаетесь шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами — идите к чёрту.

ЖУРНАЛИСТ: Но… 

ИЛОН МАСК: Идите. К. Чёрту. Так понятнее? Это моя позиция. Не рекламируйтесь.

Многим его ответ показался грубым. Да и мы вроде как с первого раза поняли. Но ведь, если задуматься: во многом Маск выражает то разочарование, которое испытывают миллионы американцев от того, что происходит с этой страной. Они, конечно, не мультимиллиардеры, но тоже видят, что происходит. Свободы, которые мы когда-то воспринимали как нечто само собой разумеющееся, находятся под угрозой. И ни одна из них не является более важной, чем свобода слова.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2023 года.


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