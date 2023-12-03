Раскрыты дизайн и характеристики нового смартфона Samsung

Известный информатор OnLeaks опубликовал качественные рендеры готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy A55. Эти изображения раскрыли дизайн устройства и были опубликованы на портале MySmartPrice.

Сразу бросается в глаза правая грань Galaxy A55, где расположены кнопки управления. Эта часть смартфона выделяется толстой рамкой, что придает ей необычный вид и отличает ее от многих других устройств с плоскими рамками. В остальном дизайн Galaxy A55 напоминает Galaxy S23, особенно заднюю панель и расположение камер.

Согласно слухам, у Galaxy A55 будет 6,55-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. На верхней части экрана разместится селфи-камера с разрешением 32 Мп. Также были раскрыты размеры смартфона: 161,1х77,9х8,2 мм. Утверждается, что за производительность устройства будет отвечать фирменный чип Samsung Exynos 1480 с графическим ускорителем AMD.

Galaxy A55 будет предлагать 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от модификации. Основная камера смартфона будет иметь разрешение 50 Мп и будет дополнена ультраширокоугольным датчиком и макромодулем на 12 и 5 Мп соответственно. Новинка также получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.