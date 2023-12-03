 

Раскрыты дизайн и характеристики нового смартфона Samsung

03.12.2023, 8:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный информатор OnLeaks опубликовал качественные рендеры готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy A55. Эти изображения раскрыли дизайн устройства и были опубликованы на портале MySmartPrice.

Сразу бросается в глаза правая грань Galaxy A55, где расположены кнопки управления. Эта часть смартфона выделяется толстой рамкой, что придает ей необычный вид и отличает ее от многих других устройств с плоскими рамками. В остальном дизайн Galaxy A55 напоминает Galaxy S23, особенно заднюю панель и расположение камер.

Согласно слухам, у Galaxy A55 будет 6,55-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. На верхней части экрана разместится селфи-камера с разрешением 32 Мп. Также были раскрыты размеры смартфона: 161,1х77,9х8,2 мм. Утверждается, что за производительность устройства будет отвечать фирменный чип Samsung Exynos 1480 с графическим ускорителем AMD.

Galaxy A55 будет предлагать 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от модификации. Основная камера смартфона будет иметь разрешение 50 Мп и будет дополнена ультраширокоугольным датчиком и макромодулем на 12 и 5 Мп соответственно. Новинка также получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / The Economist: Путин, похоже, выигрывает войну в Украине – пока

03.12 / Мнение: О всемирной лаже… Как вам такие «сюрпризы»?

03.12 / К югу от Полярного круга обнаружен могильник каменного века

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Поминки по цинику и убийце

03.12 / Штамм омикрон стал причиной уменьшения толщины коры больших полушарий у мужчин

03.12 / JAMA: тиазидные мочегонные могут снизить риск образования камней в почках на 15 процентов

03.12 / Мнение: Приличный человек прокурор…

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Британские гости

03.12 / Личное: “Мама приходит каждый день”

03.12 / Установлена связь между дефицитом сна и деменцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика