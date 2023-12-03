К югу от Полярного круга обнаружен могильник каменного века

Археологи, посетившие одно из мест в финской Лапландии, а именно кладбище каменного века Тайниаро, считавшееся утраченным из-за кислой почвы, сделали удивительное открытие.

Ранее считалось, что здесь находится не более 40 могил, но в ходе раскопок, проведенных в 2018 году, было обнаружено более 200 потенциальных захоронений. Расположенное в непосредственной близости от Полярного круга кладбище, возраст которого составляет 6500 лет, интригует ученых как ямами, сильно напоминающими могилы, так и ритуальным красителем эпохи неолита в виде красной охры.

Несмотря на то, что назначение данного место до конца не выяснено, достаточно большое кладбище вблизи Полярного круга вносит определенные корректировки в представления об исторической эпохе.