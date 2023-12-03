Рупор кремлевской пропаганды: Поминки по цинику и убийце

Поминки по цинику и убийце

Однажды Георгий читал всюду некрологи по поводу почившего в бозе в возрасте 100 лет экс-главы госдепа США Генри Киссинджера. Всюду восхвалялась его мудрость, миролюбие (как-никак Нобелевскую премию мира получил), искушённость в дипломатии, и даже романтизм (!). Все вздыхали, что таких сейчас уж нет в мировой политике. Между тем, покойный Киссинджер – прожжённый циник, умелец переобуваться в прыжке, и всегда действовал лишь во имя своей выгоды – предавая вчерашних друзей, и обнимаясь со вчерашними врагами. Ничего личного, брат, просто политика.

Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за завершение войны во Вьетнаме, и вывод оттуда армии США. Но в то же время, сей миротворец организовал кровавый переворот в Чили, привёл к власти Пиночета, и причастен к операции "Кондор" – помощи диктатурам Аргентины, Уругвая, Бразилии в физическом уничтожении оппозиционеров и членов их семей. Позже, Генри пытались арестовать, но не смогли. Киссинджер был в числе тех, кто устроил ковровые бомбардировки Камбоджи, чтобы извести там красных кхмеров, но извёл сотни тысяч мирных жителей. Он спокойно отнёсся к факту, что в 1971 году пакистанская армия убила до 3 миллионов бенгальцев в Бангладеш, и в разгар этих убийств санкционировал поставки современного оружия Пакистану.

Также, в 1972 году Киссинджер заверял режим Южного Вьетнама, что американцы придут к нему на помощь, если северяне нарушат перемирие – и спокойно, без угрызений совести всех наебал. При нём, Никсон посетил Китай, страшного врага Америки, и встретился с Мао Цзэ-дуном. Отношения КНР и СССР были ужасными, но, как выяснилось, обнимашки с бывшим врагом, с которым Америка 20 лет назад воевала в Корее и потеряла там десятки тысяч солдат, в порядке вещей, похуй на идеологию. Коммунист? Уничтожил миллионы при культурной революции? По барабану, главное, что он против Советского Союза. Генри и правда было насрать на жизни людей, и любая идеология. Он был прагматиком.

Киссинджер клал хуй на больное мессианство Америки, её желание нести всюду светоч "свободы", он руководствовался лишь текущей выгодой. Поддержать оккупацию Восточного Тимора Индонезией? Да без проблем, ведь они же против коммунистов – хоть это привезло к гибели 200 тысяч человек. Обрести на смерть Южный Вьетнам, чтобы комфортно вывести армию США? Пожалуйста. Подружиться с режимом куда суровее, чем СССР, с председателем Мао? Да хоть сейчас. Вырезать оппозицию в Южной Америке? А чего их жалеть, этих красных. Многие скажут – молодец, так и надо. Это прагматика. Оно, может, и верно, только вот миротворцем и романтиком его изображать не надо. Он легко предавал союзников, и сначала говорил одно, а потом прямо противоположное.

Как он призвал Украину отдать территории и не вступать в НАТО, а через несколько месяцев заявил, что Украина должна не отдавать территории, и вступить в НАТО. Дивный флюгер.

Вполне объяснимо, почему щас скорбят о Киссинджере.

Нынешние политики такие долбоёбы и придурки, что на их фоне циник и убийца действительно кажется гением.

* На фото – Киссинджер во время кровавой резни в Пакистане горюет по погибшим.

(с) Zотов

https://t.me/darkzotovland/2346 – цинк

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