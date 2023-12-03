JAMA: тиазидные мочегонные могут снизить риск образования камней в почках на 15%

Как сообщает издание JAMA Network Open, тиазидные мочегонные средства могут способствовать снижению степени риска образования камней в почках на 15%, что показали результаты исследования, проведенного британскими учеными.

Последние 30 лет в качестве стандарта лечения камней в почках выступали тиазидные диуретики, используемые при повышенном кровяном давлении и минимизирующие выведение кальция с мочой, однако последние клинические испытания вызвали сомнение в степени их эффективности. Было установлено, что генетические особенности, имитирующие действие тиазидных диуретиков, связаны со снижением риска образования камней в почках на 15%, при этом у пациентов, отличающихся такими особенностями, в сыворотке фиксировались более высокие уровни кальция.

В итоге мнение, согласно которому тиазиды оказывают влияние на образование камей в почках, регулируя выведение кальция с мочой, подтвердилось.