Мнение: Письмо: “Мама приходит каждый день”

Красное поле в отношениях зависит от СЗ и от n(ОЗ), то есть от значимости и от вложений, поэтому в обычных отношениях оно делится примерно поровну, и люди это интуитивно понимают, даже не зная формулы КП. Если вложения одного больше, он и прав имеет больше, и если значимость одного больше, он имеет больше возможностей, даже если другому это не нравится. Чтобы не сливать ресурсы, компенсируя недостаток СЗ вложениями, лучше не оставаться в дисбалансе.

Бывают ситуации, которые выглядят как исключения из этого правила, но только на первый взгляд. Красное поле одной из сторон становится существенно больше не из-за значимости и не из-за вложений, но оба преимущества связаны с n(ОЗ). Это невеселые преимущества, однако с точки зрения КП это они.

Две такие ситуации мы сегодня рассмотрим. Обе ситуации печальные, особенно первая. В первом случае из-за болезни автор имеет очень большой запас КП (право на дополнительные вложения близких, их отрицательная n(ОЗ)), во втором случае преимущество КП связано с косяком партнерши автора (косяк – это тоже отрицательная n(ОЗ)).

Запас КП в обоих случаях очень большой и чувство справедливости любого читателя это подсказывает безо всяких формул. Однако для нас важно обратить внимание, что это именно разница n(ОЗ), а не что-то другое. Нам это нужно, чтобы уметь применять формулу КП во всех ситуациях.

И если в случае с недостатком своей СЗ, из дисбаланса можно просто выйти, то в случае с недостатком n(ОЗ) так легко не отделаешься, придется компенсировать.

loyal_fr

Дорогая Эволюция,

У меня сложилась ситуация, из которой я не могу найти выход. Речь идёт о моих отношениях с мамой. Очень прошу о разборе.

Мы с мужем и ребенком снимаем небольшую квартиру с террасой и садом в центре одного из немецких городков.

В середине этого года я серьезно заболела (рак). Тогда моя мама по своей инициативе нашла работу и переехала к нам поближе. Она теперь живёт от нас в 15 минутах ходьбы пешком.

(Сначала поступок мамы автора выглядит как стремление оказать помощь дочери. Однако не всякая помощь – в красном поле, а только та, которая приносит пользу ее получателю)

Мама приходит к нам каждый день тогда, когда ей это удобно. Мы ее просили много раз предупреждать нас хотя бы за один день до визита, но она в лучшем случае звонит за 15 минут до прихода, чтобы предупредить о нем.

Пару раз в неделю мама приходит не один, а два раза в день. Потому что, например, она была в центре, долго ходила по магазинам и утомилась. Отдыхает, оставляет у нас часть своиx сумок, потому что не может их все повесить на велосипед. Потом она идет по своим делам и вечером забирает сумки, а заодно и общается с нами какое-то время.

(Автора напрягают визиты мамы. Будь автор здорова, она и то имела бы право просить маму считаться со своими желаниями. Болезнь увеличивает КП автора и близкие должны не просто уважать ее комфорт наряду со своим, но и подстраиваться под ее желания. Кто объяснит, почему?)

Если нас нет дома, а мама была утром по делам в центре, она приходит на нашу террасу, садится, кушает и смотрит видео на телефоне. Просто ей не хочется ехать на велосипеде 7 минут к себе домой, если у нее после обеда ещё какие-то дела в центре.

Окна гостиной выходят на террасу. Я сейчас сплю в гостиной. И мне некомфортно знать, что мама может в любой момент придти и может заглядывать ко мне в окно, находясь на террасе.

(Не понятно, есть ли какая-то помощь от мамы, но даже если есть, очевидно, что дискомфорт превосходит эту помощь)

Мне не нужно много общения. Оно меня сейчас утомляет. Я хочу больше отдыхать и концентрироваться на своем выздоровлении. Тем более инфекция может меня убить, а мама противница масок. Я бы предпочла три визита в неделю на пару часов, но мама меня не слышит.

(Можно сказать ультимативно, про утомление и про инфекцию. Не стесняйтесь, скажите твердо. Важно не говорить много, чтобы не сожалеть потом о лишнем. Но даже если получится слишком эмоционально и резко, ничего, ведь запас КП очень большой. Опасность только одна: что это вас саму может расстроить, поэтому на всякий случай стоит формулировать вежливо, но все-таки твердо и четко)

Я понимаю, что маме может быть здесь скучно, у нее ещё нет толком друзей и знакомых. Она много работает и старается помочь. Но мне очень некомфортно от того, что, во-первых, визиты частые, а, во-вторых, эти “оставить сумку”, “забрать сумку”. Можно же достаточно покупать для себя одной, чтобы потом не бегать к нам домой по несколько раз в день. Интересно, что бы она делала, если бы мы жили не в центре?

(Скорее всего мама покупает что-то автору, но автор нуждается не в том, что покупает мама, а в другом. Нужно это сформулировать, поблагодарив маму за стремление к заботе, но сказав, что сейчас это не нужно, а нужно другое)

Я говорила маме много раз об этом всём, но она меня не понимает. Мама говорит, что она мама, значит ей можно. Мне остаётся либо ультиматум, либо убрать с террасы стулья и держать ставни всегда закрытыми. С каждым днём я всё больше хочу переехать в отдаленный район.

(Ультиматум, убрать с террасы стулья – все это вам можно. Сейчас нужно побольше думать о себе. На маму злиться не нужно, но воспринимать ее действия надо как глупость и недостаток эмпатии из-за слияния. Так бывает, но вы сейчас имеете право не только требовать оставить вас в покое, но даже выполнять ваши прихоти. Главное не обижаться, если близкие не понимают вас или не согласны. Кто может объяснить, как совместить уверенность в своем праве многое просить и отсутствие обиды, если ваши просьбы не выполняют? В чем смысл таких требований? Как помогает то, что требования в красном поле, даже если не выполняются?)

P. S. Ухаживает за мной муж, который работает в хоум-офисе, но многое я могу и делаю сама.

(Мама из-за слияния чувствует себя пострадавшей в этой ситуации. Ее дочь больна и она переживает, забывая, что дочь – все-таки отдельный человек и в данной ситуации интересы дочери в центре, как их понимает сама дочь, а не мать за нее)