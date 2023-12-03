Установлена связь между дефицитом сна и деменцией

Как показали результаты последних исследований, у людей, преодолевших возрастной порог в 60 лет и недополучающих в течение года даже 1% глубокого сна, степень вероятности развития деменции возрастает на 27%.

Главный врач клиники «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова подчеркнула, что именно третья, самая глубокая фаза сна, является самой важной. Добавив, что зачастую человек может спать достаточно долго, но проснуться разбитым, врач пояснила, что причиной подобного развития событий является именно застревание сна во второй фазе, либо слишком поздний переход в третью.

В случае дефицита глубокого сна, занимающего примерно 20%, следует, с целью нахождения своего идеального ритма, попытаться ложиться и вставать в одно и то же время, минимизировать использование гаджетов непосредственно перед сном и чаще проветривать комнату.