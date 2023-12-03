Ученые установили связь пластика и бытовой химии с ожирением

Как показали результаты последних исследований, химические вещества, содержащиеся в окружающих человека предметах, прежде всего в посуде и бытовой химии, могут приводить к ожирению.

Ученые отмечают, что именно вещества, входящие в состав материалов упаковки и объединенные в категорию обесогенов, буквально «порождающих полноту», могут способствовать накоплению жировых клеток в организме. Такие вещества исследователи назвали вечными загрязнителями, учитывая то обстоятельство, что при проникновении в почву они остаются там навсегда.

В развитых странах, как отмечают обозреватели РИА Новости, фиксируется резкое нарастание эпидемии ожирения, причем баланс калорий, даже при разнообразных диетах и активном образ жизни, не соблюдается.