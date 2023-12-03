Мнение: Новости кино

Черт побери, придется, похоже, срочно смотреть сериал “Пацаны. Кровь на асфальте” – пока его не запретили. Зато приятно,что в очередной раз облажался Георгий Бовт, знатный ковидобес с радио КовидФМ. Не далее как вчера он на своем радио “авторитетно” уверял всех и каждого каждые 15 минут, что “Пацанам” ничего не грозит, поскольку, дескать, “всё руководство республики Татарстан сериал поддерживает”, и хейтерам, мол, ничего не светит.

Лишнее свидетельство того, что все “экспертные заключения” отечественных “экспертов” ничего не стоят! Над “Пацанами”, описывающими нравы в дикой Казани конца 80х, с их гремевшими на всю страну молодежными бандами, уже пару недель как сгустились тучи. Их стали обвинять в “романтизации насилия” и “очернении советского строя”. Бовт в эфире говорил, что это ерунда.

И вот сегодня передают, что сам глава Татарии Рустам Минниханов выступил с аналогичными обвинениями в адрес сериала и призвал “обратиться в федеральные органы”!

Очевидно, что это конец. Один из самых (уже!) популярных сериалов в истории новейшей РФ будет запрещен, несмотря на его 4е место по количеству оценок на Кинопоиске среди всех – и отечественных, и зарубежных – сериалов. Он – хотя даже первый сезон еще не выложен до конца – уступает теперь только двум мировым шедеврам “Во все тяжкие” и “Игра престолов”… и угадайте какому отечественному?

Правильно – “17 мгновений весны”. Всё, остальные уже обошел. Мой любимый режиссер Крыжовников (снявший бессмертную “Горько!”) в очередной раз сорвал банк – но его в этот раз прихлопнет цензура.

А вообще – между нами – это же полный абсурд. В РФ – в нынешней РФ!! – запрещают “романтизацию насилия”?? А они свой же телевизор не пробовали смотреть, который весь забит демонстрацией онлайн, как россияне убивают при помощи всех возможных и невозможных технических средств – причем это показывают не с омерзением, а с любованием и полным восхищением?

Чья бы корова мычала… придется быстрей смотреть, хотя я не люблю про молодежные банды.