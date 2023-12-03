 

Мнение: О реабилитации Армии России… Дорогого стоит?

03.12.2023, 1:55, Разное
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Когда враг тебя хает, распространяет фейки, генерирует мифы и выдумывает нарративы, то не должно ни удивлять, ни смущать, ни тем более — верить. Даже если «очень хочется». Ибо никогда не врут так, как перед выборами, после охоты и во время… ну, вы поняли

А вот когда некто, сам позиционирующий себя твоим врагом, вдруг, сквозь зубы, юля и виляя, начинает признавать

Это — как минимум, тоже результат.

Украинский президент Владимир Зеленский — единственный в нынешнем киевском истеблишменте, кто буквально до последнего верил в чудо «победы» (как Адольф Гитлер истово верил в неё даже в апреле 1945-го) — всё же сдулся. И сдался перед лицом неопровержимых фактов. Хотя его фанатичные приверженцы пока пытаются их привычно отрицать.

«Мы не достигли желаемого», — лаконично прокомментировал он результаты распиаренного контрнаступления, последним из акторов признав его провал. Что ж, иногда искорка разума проникает даже в самые затуманенные мозги. Но всё же не до конца.

«Послушайте, мы не отступаем [в результате нашего контрнаступления], — я удовлетворён. Мы сражаемся со второй армией мира, я доволен», — заявил он в пятничном интервью AP, сделанном во время поездки в Харьков.

Что-что, простите?

Всё же вторая армия мира? Никак не «вторая в/на Украине», верно? И лучший итог контрнаступа — «мы не отступаем (кроме некоторых мест)»?

ОК. Стало быть, #Армия России реабилитирована противником чуть более, чем полностью. Так и запишем, но…

Ой-вэй!

Что происходит?

Неужели #Украина таки покончила наконец со стадией отрицания?

А впереди у неё, следовательно, «гнев—торг—депрессия» и неизбежное «принятие»?

Но как долго займёт этот скорбный путь?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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