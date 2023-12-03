 

Рупор кремлевской пропаганды: Сходил к психологу

03.12.2023, 1:50, Разное
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"В 14 ОМБР застрелили молодую психологиню: боевики отказались идти в атаку.
Этот резонансный случай произошел недалеко от Синьковки, в одном из батальонов 14 бригады ВСУ.
В распоряжение комбата – майора Виктора Хомяка – поступил психолог Наталья Личман, которая этим летом получила свое первое офицерское звание: лейтенант.
Одной из задач Натальи стала психологическая реабилитация военнослужащих бригады, отказавшихся штурмовать позиции российских войск, а также убеждение их вернуться в зону боевых действий.
«Психологиня» на эмоциях пыталась убедить «защитников» отбить утраченные позиции, и "наехала" на комбата Хомяка, назвав его трусом и отказником.
В результате перепалки майор Хомяк выстрел в лейтенанта Личман, потом ее смерть списали на артиллерийский обстрел со стороны ВС РФ кассетными боеприпасами.
Однако, родные психолога в это не верят – они требуют от прокуратуры провести расследование, а также привлечь к ответственности комбата-стрелка."

PS. Если застрелить психолога, то в атаку можно не ходить. Новость служит рекламой мобилизации женщин на Украине.

Источник: Colonel Cassad


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