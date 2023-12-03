Рупор кремлевской пропаганды: Сходил к психологу

"В 14 ОМБР застрелили молодую психологиню: боевики отказались идти в атаку.

Этот резонансный случай произошел недалеко от Синьковки, в одном из батальонов 14 бригады ВСУ.

В распоряжение комбата – майора Виктора Хомяка – поступил психолог Наталья Личман, которая этим летом получила свое первое офицерское звание: лейтенант.

Одной из задач Натальи стала психологическая реабилитация военнослужащих бригады, отказавшихся штурмовать позиции российских войск, а также убеждение их вернуться в зону боевых действий.

«Психологиня» на эмоциях пыталась убедить «защитников» отбить утраченные позиции, и "наехала" на комбата Хомяка, назвав его трусом и отказником.

В результате перепалки майор Хомяк выстрел в лейтенанта Личман, потом ее смерть списали на артиллерийский обстрел со стороны ВС РФ кассетными боеприпасами.

Однако, родные психолога в это не верят – они требуют от прокуратуры провести расследование, а также привлечь к ответственности комбата-стрелка."

PS. Если застрелить психолога, то в атаку можно не ходить. Новость служит рекламой мобилизации женщин на Украине.

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