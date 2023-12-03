Мнение: Письмо: “Не каждый день невеста уходит из-под венца”

Вот вторая ситуация, где автор на время получил запас КП, большой запас, из-за большого косяка партнерши.

Большинство не привыкли рассматривать косяки другой стороны как собственные преимущества, но это потому, что в ответ на косяк чаще всего косячат сами (или сливаются).

Если на косяк партнера отвечать в границах, это дает стратегическое преимущество.

В любой борьбе: экономической, политической, идеологической, интеллектуальной это очевидно.

Но и в любовных отношениях, не в борьбе, это тоже так, даже если эти отношения закончатся из-за косяка партнера, ваша реакция в границах позволит вам вырастить свою фигуру и выйти на другой уровень в других отношениях. Кто понимает, почему это происходит?

den_aleks

Здравствуйте, уважаемая Эволюция и комментаторы

Мои предыдущие письма:

https://evo-lutio.livejournal.com/1646840.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1654554.html

После разбора последнего письма постарался взять себя в руки и не вести себя как обиженка. Меньше реагировать на претензии, если А. высказала их на эмоциях, больше вкладываться в совместный досуг и быт. Лето прошло хорошо, А. работала на новой работе, я видел, как это ее вдохновляет, и в некоторых моментах помогал ей с трудностями.

Сделал предложение на берегу моря. Стали планировать дату и время свадьбы, подали заявление, выбрали место и всех подрядчиков. Она часто раньше говорила про то, что хочет крепкую семью, детей, красивую свадьбу в платье, т.к. в первом браке просто расписались. И я хотел того же, для меня она была желанной женой, я каждый день просыпался и завидовал самому себе, какая у меня роскошная невеста.

Перестал общаться с любыми подругами женского пола, понимая, что это задевает А. и беспокоит ее. Но А. периодически продолжала довольно в резких выражениях подозревать меня в каких-то интересах на стороне: то я на работе женские имена назвал, то брал клиентов женского пола. Я когда-то сводил все в шутку, когда-то не обращал внимания, когда-то мог психануть. Но всегда все было в стиле “любимая, ты самая шикарная, я хочу быть только с тобой”.

Время от времени она себя накручивала до сбора вещей и ухода. Я не реагировал, отказывался помогать отвозить к маме вещи, занимался своими делами. Ну и возвращалась обратно, даже не доехав до конечной точки.

(Отношения не очень, несмотря на подготовку к свадьбе и довольно высокую СЗ автора. Причем не исключено, что у автора есть векторы косяков, которые он сам не отмечает. Однако вскоре это все не будет иметь значения)

Я уже шутил, что это у нее ежемесячная инвентаризация имущества происходит под этой эгидой. Ещё давно дал пароль от телефона. Предложил показать любую переписку, которая ей интересна. В одной старой переписке она увидела пошлый юмор, а там подруга в стиле “свой пацан” -много лет так общаемся. Закончилось все снова сбором вещей. Понимал, что это ее пороги, от которых не следует киснуть, а продолжать заниматься своими делами и общим бытом. Работал, тренировался, мыл полы, покупал продукты.

В конце лета ее уволили после испытательного срока. Для А. это было ударом, она скисла и загрустила. Я поддерживал, как мог. Зарабатывал, помогал искать ей хорошие вакансии с белой зарплатой, советовал полезные курсы для прокачки профессии, пока дома сидит. Я понимал, что “кухонное рабство” – это плохо, и нужно ей чем-то занимать себя. Просил помочь с моим мини-бизнесом, тем более, она всегда говорила, что хотела бы работать вместе. И многое даже получилось лучше, чем если я это делал бы один. А. – творческая и много классных идей предлагает. Потом ее интерес пропал, а я продолжил делать все сам, не стал давить и настаивать.

Случались претензии, что я совсем перестал с ней проводить время, не сдержался и высказал, что пашу за троих, чтобы позволить себе свадьбу, и компенсировать ее потерянную зарплату. При этом, наш обычный досуг не особо страдал: все так же прогулки, поездки, театры по выходным.

(Невеста автора тоже косячит по мелочи, а где-то может и крупней, у автора, похоже, и векторы сливов есть, но все это было бы важно, если бы не произошло следующее)

При этом, пока А. не работала, она часто приезжала к моему офису, чтобы мы могли вместе пообедать, попить кофе и повидаться в течение дня. Когда работал не в офисе, могли поехать с ноутбуками вдвоем работать куда-то в кафешку. Примерно так же я делал, когда она работала. В дни, когда мог позволить себе удаленку, возил ее на работу и забирал домой. Весь день в телеграме ворковали: люблю -люблю, созванивались, слали фотки, обсуждали планы на вечер и свадебные дела.

С приближением свадьбы я почувствовал ее беспокойство. Она стала уточнять, хочу ли я свадьбы. А я хочу, конечно, для меня она до сих пор остаётся девушкой мечты и желанной супругой. Так и говорил всегда. Но она начинала придумывать, что я за ее спиной кручу какие-то мутки, встречаюсь с разными малолетками, и вообще пытаюсь втихаря найти ей замену. Я показывал на свадебное платье в шкафу, говорил, что никогда ни на кого даже не смотрю, так как она у меня единственная и самая лучшая.

(Создается ощущение, что автор и его невеста заигрались в ее ревность. Она строгая госпожа, он ее шалун. В отдельных моментах автор явно не прав: где-то кокетничает, где-то зря оправдывается, но дальнейшее сделает это все несущественным)

В один день стала подозревать, что я веду какие-то переписки в телефоне. Решил все переписки вести на ее глазах, каждое сообщение читать ей вслух и спрашивать, могу ли я ответить то и это. В основном, переписки были с заказчиками, либо по основной работе. Изредка с родственниками. Никогда с подружками. Через два дня сказала, что это чересчур и попросила больше так не делать. Если надо, сама попросит показать, кто и что пишет.

Подозрения усиливались. Любые сторонние факты подгонялись под какую-то логику. Вот я стал редко видеться со своей племянницей: это потому, что я кручу шашни с ее подружкой или ее сестрой. Вот я помог коллеге на работе: все ясно, это я шары к ней качу. Надел на работу рубашку: все понятно, с кем-то свидание. Смешно было слышать, учитывая мои “успехи” на любовных фронтах до этого. Но я не всегда мог себя сдержать. Временами психовал и обижался. Просил, чтобы она прекратила это, что люблю только ее и хочу семью и детей. Иногда уже срывался на крик.

(Забегая вперед, скажу, что у девушки – не все дома, судя по всему, на игру это уже не похоже. Ей нужно показаться психиатру. Но даже болезнь через абзац уже не будет иметь значения. Вы заинтригованы? Как же так: она возможно больна, но это не дает ей никакого преимущества КП? Да, и посмотрим, почему)

Пару недель назад у нее началась какая-то аллергия: жгло кожу от одежды. Она пришла с наездом, что я вылил в машинку много кондиционера, типа, уходила – была полная бутылка, пришла – пустая. Предложил все перестирать. Кондиционер тоже заменили. Симптомы продолжились. Попросил записаться к дерматологу. Но она в ответ начала рассказывать, что у нее внутри яд, токсины, и пошла сдавать общий анализ крови. Анализ крови ничего не показал, кроме повышенного холестерина. Неделю не спала толком, ходила и маялась из-за жжения. Стала фотографировать пятна на полу, на посуде, в туалете. Пару дней назад вечером , после подобного симптома , она стала звонить в скорую, где, естественно, сказали успокоиться и пропить антигистаминные. Я сам стал искать клинику, где ее может принять дерматолог. Нашли, поехали, сдали анализы, сделали капельницу, вроде бы отпустило.

Но ее мысли было не остановить: я пытаюсь ее отравить и тем самым сорвать свадьбу, я чем-то намазал свой телефон, я что-то подложил в еду. Я спокойно все отрицал, и никак не мог понять, что делать в этой ситуации? Как успокоить человека и прекратить эту бесконечную мыслемешалку. Я понимал, что она доводит себя до исступления, но совершенно не знал, что сделать, чтобы это остановить. Уже позднее узнал, что ее сын сказал как-то, что я ее отравлю.

(Она подозревает его в преступлении, причем в удивительно подлом и низком. На этом фоне не имеют значения поступки автора и даже возможная болезнь не оправдывает ее никак. В этих отношениях она оказывается далеко в черном поле, а автор получает преимущество КП. Кто объяснит, почему?)

Как итог, в одно утро она попросила меня отменить свадьбу, что она съезжает к маме. Потом оказалось, что она была у участкового и даже думала написать на меня заявление. Это было последней каплей для меня, я позвонил всем родственникам и подрядчикам, отменил свадьбу, которая, к слову, должна была состояться через три недели. Да и сам головой понимал, что дальше так нельзя, потому что этот снежный ком не остановить.

(Дальше так нельзя не из-за снежного кома. Дальше нельзя, потому что дальше этого дна ничего нет)

Я уже и сам пару раз срывался на такой крик, что потом сидел и думал – это, вообще, я или не я?

Приехала ее мать, пыталась помирить и образумить ее. В итоге собрали вещи и уехали. Я заблокировал везде – понимал, что сил не хватит устоять от упрёков и разборок. В тот же вечер через племянницу она просила передать мне, что любит меня и хочет быть со мной. На следующий вечер снова через племянницу попросила разблокировать, мол, нужно поговорить. Оказалось, привезла анализы, которые ничего не показали. Меня в тот момент не было дома, встречаться отказался.

Через ещё два дня написала доброе утро, и что вечером репетиция свадебного танца. Я сказал, что никакого танца не будет, свадьбы не будет, все отменилось. Она просила прощения, дать ей шанс. Я ответил, что бог простит, а время рассудит. Много раз повторяла, можно ли что-то исправить. Я написал, что она меня предала, предала наше будущее и все наши планы. Просила ещё и ещё, чтобы дал шанс, на что я предложил рассказать, как она видит это исправление. Думаю, я здесь налажал и должен был просто заткнуться и молчать.

И тут случилась подстава, от которой я озверел: оказывается, она хочет потихоньку общаться, налаживать отношения, жить вместе она не планирует, и вообще еще ничего непонятно. Я ответил, что либо мы живём вместе и налаживаем общение, либо ничего не нужно.

(Здесь автор не только потерял преимущество КП. Он сам оказался в черном поле. Понятно почему?)

Перестал отвечать на сообщения.

Утром нашел портянку, как она меня любит и обещает быть вместе. А параллельно в соцсетях большой пост-исповедь, где она стала описывать все подряд про нашу и свою жизнь. Мне даже стыдно читать было до конца, написал ей, чтобы не позорилась и убрала. Через час позвонил ее маме, попросил сделать то же. Понимал, что А. в эмоциях и написала то, за что потом будет сожалеть.

Днём ещё состоялась переписка, где я пытался достучаться до нее, чтобы не разрушала свою жизнь и репутацию, пусть даже мы не будем вместе, но чтобы о себе позаботилась. Потом понял, что я как Спасатель, вместо обиды и злости на ее предательство, нацепил на нее колпачков и пытаюсь защитить от самой себя.

Заблокировал снова повсюду, чтобы избежать соблазна вступить в очередную перепалку.

Понимаю, что зря вступил с ней в диалог, когда она просила простить. Сильно мало времени прошло, чтобы это было осознанным желанием. Понимаю, что не надо было называть предательницей, что это и не пика была, а скалка. Не фильтровал базар. Не мог я не сказать матери об этом стыдном посте в соцсетях. Там правда было столько всякого понамешано, что у нее могли возникнуть сложности с бывшим мужем из-за сына.

Налажал я в конце, не смог справиться с эмоциями. Не каждый день невеста уходит практически из-под венца. Будет теперь, что внукам рассказать. А что сейчас делать? Не осталось ли у меня хвостов после такого расставания? Внутри ощущение, что это я бросил больную невесту, а не она от меня ушла. Помогите, пожалуйста, разобраться.

(Что осталось у автора и как ему поправить ситуацию в своем поле?)

Спасибо!