 

Установлена связь между одиночеством и восприятием вымышленных персонажей

03.12.2023, 1:35, Разное
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Как сообщает издание Cerebral Cortex, в мозге людей, относящихся к категории одиноких, грань между реальными людьми и вымышленными персонажами стирается, что четко продемонстрировали результаты исследования, проведенного представителями Университета штата Огайо.

В ходе эксперимента 19 человек, просмотревших сериал «Игра престолов» и о которых предварительно была собрана информация о том, насколько одинокими они себя ощущают, попросили ответить на вопросы, касающиеся характеристик девяти персонажей сериала и аналогичного количества их реальных знакомых.

Удалось установить, что паттерны активности медиальной префронтальной коры при мыслях о воображаемых персонажах и реальных знакомых у тех, кто охарактеризовали себя как одиноких людей, были схожи. Полученные результаты, как отмечают исследователи, свидетельствуют о фактическом «стирании различий» в мозге между этими группами.       


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