 

AJCN: листовая зелень снижает риск развития рака кишечника

03.12.2023, 1:35, Разное
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Как сообщает издание The American Journal of Clinical Nutrition, включение в рацион листовой зелени, содержащей фолиевую кислоту, способствует снижению степени риска развития колоректального рака на 7%.

В ходе исследования, проведенного учеными Имперского колледжа Лондона, удалось установить, что способность фолиевой кислоты минимизировать риски развития рака кишечника обусловлена изменениями в определенной области генома человека. Отмечается, что подобная трансформация участка 3p25.2 третьей хромосомы запускает определенные механизмы, подавляющие колоректальный рак, однако определить вовлеченные в этот процесс гены и то, какое именно влияние они оказывают, еще предстоит.

Пополнить свой организм фолиевой кислотой можно при помощи шпината, капусты, семян подсолнечника и фруктов, преимущественно цитрусовых, а также за счет пищевых добавок.        


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