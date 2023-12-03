Мнение: Россия в Западной Африке, саудиты залезли в долги, в Катаре не уважают Германию

1. Парижане вздрагивают, проходя мимо Елисейского дворца — оттуда сейчас раздаётся громкий зубовный скрежет. Россия добралась до самых западных территорий бывшей Французской империи в Африке. Мы вытесняем остатки французских оккупантов с той части континента, которая находилась под влиянием Франции уже очень давно (ссылка 1, ссылка 2):



В начале ноября стало известно, что Россия заключит важные военные соглашения с двумя странами — Сенегалом и Сан-Томе и Принсипи. Оба государства находятся в Африке. <…>

Сенегал является небольшим государством в Западной Африке, имеет выход к Атлантическому океану и окружает целиком территорию другой страны — Гамбии.

Соглашение о военном сотрудничестве подготовили и согласовали Минобороны и МИД России, позже его подписал премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин.

В Сенегале проживает чуть более 18,1 млн жителей гна площади в 196’722 км². Как вы уже могли заметить на карте, страна обладает важным стратегическим и географическим положением, а на фоне усиления влияния России в Африке, Сенегал будет и вовсе ценным союзником — его можно назвать своеобразными «воротами в Западную Африку», где свое влияние стремительно теряет Франция, державшая здесь некогда множество колоний. А для России усиления влияния в Западной Африке — усиление влияния в огромном регионе, что особенно ценно при противостоянии с Западом и НАТО.

Аналогичным образом сформулировано распоряжение, касающееся проекта соглашения с Сан-Томе и Принсипи.

Как указывается в самих соглашениях, страны, подписывая документы с Россией, подтверждают, что военное сотрудничество будет способствовать укреплению мира и международной стабильности. Отмечается, что стороны будут обмениваться информацией, представляющей обоюдный интерес в военной сфере, а также по вопросам национальных доктрин. Также страны будут обмениваться опытом в сферах строительства вооруженных сил, военного образования и противодействия терроризму. Помимо этого, РФ и Сенегал будут участвовать в совместной подготовке войск.

Подобного рода соглашения – первый шаг к более серьёзному и глубокому политическому, а также экономическому сотрудничеству.

Напомню, что у России давно выстроены связи со странами Северной, Восточной и Южной Африки (особенно важны наши отношения с Египтом, с Эфиопией, с ЮАР). Также благодаря российской военной и политической помощи большинство стран Центральной Африки (Цар, Нигер, Мали, Буркина-Фасо) смогли за последние несколько лет выйти из-под неоколониального ига Парижа. Наши позиции были менее сильны в Западной Африке, и вскоре этот пробел в нашей системе альянсов, вероятно, будет закрыт.

2. К вопросу о том, чем нефтяная держава Саудовская Аравия отличается от России, и почему саудитам выгоден союз с нами в рамках ОПЕК+ (ссылка):



Саудовская Аравия привлекла кредит в размере $11 млрд. Это самый крупный кредит, который привлекает правительство этой страны в 2023 году. Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, который сформировался на фоне более слабых доходов от продажи нефти, чем изначально ожидала страна.

Срок кредита — 10 лет, выдан как минимум 15-ю банками (включая ICBC, Citi, First Abu Dhabi и HSBC). Ставка по кредиту составляет 100 базисных пунктов + ставка овернайт SOFR, пишет Bloomberg.

Расходы королевства растут, в том числе, из-за реализации программы по диверсификации экономики и снижению зависимости от экспорта нефти — Vision 2030. Для ее реализации Саудовская Аравия использует не только нефтяные доходы, но и многомиллиардные инвестиции. Объем госдолга королевства на конец сентября составил $265 млрд.

По подсчетам аналитиков, СА понадобится нефть по цене $91 за баррель, чтобы свести свои балансы к концу года, и это на $10 больше, чем в первые шесть месяцев. Это может заставить королевство пойти на дальнейшее сокращение добычи и активнее лоббировать данное решение в ОПЕК+.

Несмотря на миф о бесконечных нефтяных богатствах, денег арабам всё же не хватает. При этом саудовский риал привязан к доллару в соотношении 3,75:1, поэтому просто взять и напечатать денег для решения текущих проблем саудиты пока что не могут.

Также власти Саудовской Аравии справедливо озабочены тем, что к их государству выражение «страна-бензоколонка» намного более применимо, чем к России – благополучие Саудовской Аравии тотально зависят от нефти и нефтяных цен, диверсификация экономики требует огромных вложений. Российская же экономика всегда была диверсифицирована: просто 20 лет назад ненефтяные отрасли были в некотором упадке либо выглядели бледно на фоне успехов нефтянки.

3. Слабость никто не любит. К Германии относятся теперь с тем презрением, которого она заслуживает (ссылка):

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден полчаса сидеть в самолёте по прилёте в Катар. Глава государства ждал, пока его встретят официальные лица.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle (включено Минюстом в реестр иноагентов). По данным СМИ, Штайнмайер прибыл в Оман раньше запланированного времени.

“Штайнмайер почти полчаса ждал под палящим солнцем в дверях Airbus A350”, — отмечают журналисты. Затем за ним приехал министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи.

Встреча президента ФРГ с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамад Аль Тани началась по графику.

Штайнмайер прибыл в Катар, чтобы провести переговоры об освобождении граждан Германии, которые находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.

Причина дипломатического оскорбления — поддержка Германией военных преступлений Израиля. При этом, если бы на месте президента Германии был израильский или американский политик высокого ранга, его бы встретили с ненавистью, но с формальным уважением, так как переговоры с врагами — неотъемлемая часть дипломатии. Однако уважать Германию, которая заняла сейчас при США то место, которое Грима Гнилоуст занимал при Сарумане, было бы странно. Катарцам важно было продемонстрировать, что они не считают Германию равным партнёром, и терпят её только из вежливости.