Мнение: Кто такой Арестович

Вот реально интересный, даже интригующий вопрос: почему толпа ботов, даже в нашем, русском Телеграме, бегает по всем постам, в которых упоминается Арестович, и старательно его “разоблачает”?? Что за чудеса?

Понятно, что у ботов должен быть заказчик – это удовольствие недешевое. Кроме того, в российских сетях все боты, как правило, российские, а еще вернее – с пригожинских “фабрик”. Сейчас, надо полагать, эти фабрики захвачены “апешкой”, и они должны быть переориентированы на то, чтобы славить Путина и проклинать Украину.

И тогда – зачем?! Какое дело Кириенке до Арестовича? Что ему Гекуба? Арестович, что ясно и ежу – это спойлер для Зеленского, если он-таки пойдет на выборы (он явно ориентируется на тот же самый электорат, прежде всего – на русскоязычных из Восточной Украины и отчасти Центральной).

Так что же – это “боты Зеленского”? Или все-таки апешка таким образом копает под него, и будет продвигать на украинских выборах какого-то другого кандидата? Странно… Очень заранее далекоидущие планы, учитывая, что про украинские выборы еще не ясно, будут ли они вообще, а если будут – то сумеют ли кремлевские пропихнуть на них какого-то своего кандидата. Пока даже непонятно, кто вообще мог бы таковым быть (по идее, должно быть просто противостояние Зеленского и Залужного, и куда там может просунуться Кремль – черт знает).

Но факт есть факт: боты против Арестовича атакуют даже мой скромный, почти незаметный на общем фоне блог. То есть их ДО ХРЕНА. Кто-то не жалеет денег, причем ДАВНО. Вопрос старожилам – как давно вы видите ботов против Арестовича? Мне кажется, они шустрят уже месяцев 6, если не 8. У “вийскового оглядача” какие-то серьезные недоброжелатели…

Есть такая хорошая фраза: “Скажи мне, кто твои враги – и я скажу, кто ты”. У Арестовича враги даже в моем блоге шуруют, непонятно зачем. Кто же “подхватил” Арестовича, что его стали бояться?