Найден способ улучшить когнитивные способности, снижающиеся из-за ожирения

Как сообщает издание Life Metabolism, минимизировать риски снижения когнитивных функций в связи с ожирением можно при помощи повышения степени физической активности, причем на регулярной основе.

Результаты исследования, проведенного на мышах представителями Университета Мошана, показали, что физические упражнения способствуют улучшению долговременной памяти у грызунов с ожирением, вызванным диетой с высоким содержанием жиров. В ходе эксперимента было установлено, что бег в колесе улучшил образование новых нервных клеток в гиппокампе, а именно эта область мозга отвечает за формирование долговременной памяти. Кроме того, физическая активность способствовала снижению выработки молекулы TNF, усиливающей воспаление в головном мозге и повышающей, таким образом, риски развития деменции.

Таким образом, можно предположить, что регулярная физическая активность может минимизировать риски ухудшения когнитивных функций из-за ожирения.