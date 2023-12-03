 

Найден способ улучшить когнитивные способности, снижающиеся из-за ожирения

03.12.2023, 0:27, Разное
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Как сообщает издание Life Metabolism, минимизировать риски снижения когнитивных функций в связи с ожирением можно при помощи повышения степени физической активности, причем на регулярной основе.

Результаты исследования, проведенного на мышах представителями Университета Мошана, показали, что физические упражнения способствуют улучшению долговременной памяти у грызунов с ожирением, вызванным диетой с высоким содержанием жиров. В ходе эксперимента было установлено, что бег в колесе улучшил образование новых нервных клеток в гиппокампе, а именно эта область мозга отвечает за формирование долговременной памяти. Кроме того, физическая активность способствовала снижению выработки молекулы TNF, усиливающей воспаление в головном мозге и повышающей, таким образом, риски развития деменции.

Таким образом, можно предположить, что регулярная физическая активность может минимизировать риски ухудшения когнитивных функций из-за ожирения.      


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