 

Psychiatrist: средства для похудения помогают в борьбе с алкоголизмом

02.12.2023, 23:15, Разное
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Как сообщает издание Psychiatrist, предназначенные для похудения препараты, такие как Оземпик и Вегови, могут оказать содействие в борьбе с алкогольной зависимостью.

Обозначенные препараты содержат семаглутид, агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, который уменьшает чувство голода, замедляет опорожнение желудка и усиливает степень реакции на инсулин. Было замечено, что прием препаратов для борьбы с ожирением снижал тягу не только к калорийным продуктам, но и к алкоголю, в связи с чем было проведено исследование.

Участники эксперимента, страдавшие от алкогольной зависимости и принимавшие лекарства на основе семаглутида, по окончании исследования прошли тест AUDIT, предназначенный для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, набрав на 9,5 балла меньше, чем до начала лечения, что свидетельствует о снижении симптомов алкогольной зависимости.      


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