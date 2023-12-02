Найден новый признак болезни, вызывающей головокружение

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02.12.2023, 22:05, Разное
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Как сообщает издание The Laryngoscope, иранские ученые из Гуйланского института медицинских наук Раште выявили важную связь между болезнью Меньера и утолщением сосудистой оболочки глаза – хориоидеи.

Принято считать, что симптомы редкого заболевания внутреннего уха, при котором бывают головокружения, тошнота и потеря слуха, возникают из-за избыточного скопления жидкости в лабиринте уха, однако точные причины болезни Меньера пока не установлены. Исследование продемонстрировало, что у представителей группы с болезнью Меньера толщина хориоидеи на стороне пораженного уха оказалась значительно выше.

Данное открытие может свидетельствовать о том, что болезнь Меньера имеет тесную связь с нейрососудистой патологией, учитывая то обстоятельство, что регулирование хориоидеи осуществляется тройничным нервом.         


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