Найден новый признак болезни, вызывающей головокружение

Как сообщает издание The Laryngoscope, иранские ученые из Гуйланского института медицинских наук Раште выявили важную связь между болезнью Меньера и утолщением сосудистой оболочки глаза – хориоидеи.

Принято считать, что симптомы редкого заболевания внутреннего уха, при котором бывают головокружения, тошнота и потеря слуха, возникают из-за избыточного скопления жидкости в лабиринте уха, однако точные причины болезни Меньера пока не установлены. Исследование продемонстрировало, что у представителей группы с болезнью Меньера толщина хориоидеи на стороне пораженного уха оказалась значительно выше.

Данное открытие может свидетельствовать о том, что болезнь Меньера имеет тесную связь с нейрососудистой патологией, учитывая то обстоятельство, что регулирование хориоидеи осуществляется тройничным нервом.