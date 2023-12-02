 

В тон с одеждой, в сочетании с пуховиком или цветным пальто: как стильно вписать балаклаву в свой зимний образ

02.12.2023, 21:30, Разное
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Балаклава – практичный и очень теплый аксессуар. Она представляет собой нечто среднее между шапкой и шарфом и отлично защищает от холода не только лицо, но и шею. Многие женщины затрудняются в сочетании этого головного убора с другими элементами наряда. Однако он универсален и легко комбинируется с разными теплыми вещами. Мы расскажем, как стильно вписать балаклаву в зимний образ.

В тон с одеждой

Вы не ошибетесь. если выберете балаклаву в тон с одеждой, например, курткой, пальто, брюками, свитером или обувью. Это поможет вам создать гармоничный образ. Например, если у вас черная балаклава, то сочетайте с ней брюки или сапоги такого же цвета.

Если это разноцветная балаклава, то выберите один, два или три оттенка и ориентируйтесь на них в своем стиле.

С пуховиком

Балаклава отлично вписывается в удобный повседневный образ. Вы можете скомбинировать темный или цветной головной убор с теплым пуховиком светлого цвета. Если вы не носите куртки, то наденьте уютное плюшевое пальто.

Дополните повседневный образ удобными и теплыми угги. Если вы хотите создать более острый и молодежный стиль, то наденьте грубые ботинки на массивной подошве.

С кожаным пальто

Балаклава может быть не только повседневной, но и элегантной. Для создания классического образа выбирайте изделие кремового или бежевого цвета. Скомбинируйте ее с черным кожаным или шерстяным пальто. Дополните свой стиль винтажными солнцезащитными очками, как на фото выше. Подберите сумку из кожи под цвет оправы очков.

В сочетании узоров

Если вам нравится яркий образ, то вы можете выбрать красочные балаклавы. На фото выше вы видите головной убор, который подобран под оттенки клетчатого принта на пальто. В серую зимнюю погоду такие тона поднимают настроение.

Дополните однотонное темное пальто узорчатой балаклавой. Вы можете выбрать головной убор с черно-белым или ярким красочным рисунком. Насыщенные тона подчеркивают фактуру вязаного изделия.


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