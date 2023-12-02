Мнение: О сильной правде про злых чеченов… Факты — огонь?
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Сначала ими пугали детишек — мол, «злой чечен ползёт на берег, точит свой кинжал». Поручик Лермонтов, ага. Потом ими стали пугать друг дружку — типа «доколе?» и «хватит кормить Кавказ». Узник Навальный, угу. Точнее, и он тоже.
Там ещё много было всякого. Про «дань» и про «шариат», например.
А теперь…
Теперь, когда вся #Россия, ведя национально-освободительную битву за суверенитет и за справедливость, сражается одновременно «за свободу не только свою, но и всего мира» — что прикажете говорить?
Хотя лучше всего правду говорят цифры.
Как сообщил замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев, сейчас из 452 тыс. добровольцев, пришедших в Армию России на контракт, 30 тыс. чел. — из Чечни. Каждый пятнадцатый.
И, например, полуторамиллионная Чеченская республика поставила рекрутов почти в 1,5 раза больше, чем без малого 15-миллионная Москва.
Дань, говорите?
Нет, #инвестиция. Разумное и долгосрочное вложение метрополии в собственную #безопасность. Потому что скандировавшие «хватит кормить!» как-то совсем не бегут в монолитные ряды тех, кто с оружием в руках защищают… (далее по известному тексту). Они бегут, скорее, в противоположном направлении. В сторону Верхнего Ларса.
А расхлёбывать кашу, заваренную «великим геополитиком», приходится в первую очередь жителям национальных окраин. В которых, собственно, для того и вкладывали огромные бюджетные #деньги (на самом деле, не такие уж и огромные, и Чечня в расчёте на душу населения получала трансфертов даже меньше, чем многие другие дотационные регионы).
В общем, выгодно и мудро инвестировали в чеченских воинов, получается?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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