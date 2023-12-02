 

Gizmochina: баг не дает пользователям Samsung с One UI 6 Beta открывать приложения

02.12.2023, 19:40, Разное
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Владельцы смартфонов Samsung Galaxy, которые обновились до бета-версии прошивки One UI 6.0, столкнулись с серьезной проблемой в работе своих устройств. Портал Gizmochina сообщает, что рабочий стол перестает функционировать, что ведет к невозможности открытия приложений.

После обновления до One UI 6 Beta смартфоны Samsung перестают реагировать на касания на рабочем столе, не позволяя запускать ни одно приложение с главного экрана или боковой панели Edge.

Источник утверждает, что причиной этой проблемы является ошибка в приложении рабочего стола One UI Home версии 15.05.005, включенной в сборку One UI 6.0, основанную на Android 14.

Пользователям бета-версий настоятельно рекомендуется обновиться до стабильной версии One UI 6.0. Эта прошивка уже доступна для флагманских смартфонов Galaxy S21, S22, S23, Galaxy Z Flip5 и Fold5, а также для бюджетных Galaxy A34 и A54 5G в большинстве регионов.

Актуальная прошивка Samsung One UI 6.0 предоставляет новый шрифт One UI Sans, обновленную панель управления, новые инструменты на основе искусственного интеллекта для редактирования фотографий и многое другое.


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