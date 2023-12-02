 

Выход Windows 12 с ИИ запланирован на июнь 2024 года

02.12.2023, 19:40, Разное
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Microsoft планирует выпустить операционную систему Windows 12 в июне 2024 года, об этом пишет Commercial Times.

Следующая операционная система от Microsoft будет включать в себя функции, основанные на искусственном интеллекте. Эти системы ИИ будут использоваться для улучшения производительности и безопасности пользователей. Предполагается, что Windows 12 будет поддерживать аппаратные функции ИИ при работе с процессорами Ryzen 7000 и Intel Meteor Lake. Недавно Intel объявила о разработке своих новых процессоров с учетом предполагаемой совместимости с Windows 12.

Пока Microsoft не раскрывает подробностей о том, как именно будет интегрирован ИИ в следующую операционную систему. Однако компания продолжает активно обновлять текущие версии Windows 11 и Windows 10, внедряя в них функциональность ИИ.

Выбор июня 2024 года для выпуска Windows 12 может быть стратегическим решением, связанным с обновлениями техники, которые проводятся в этот период среди офисных сотрудников, школьников и студентов, когда они готовят свои устройства к работе и учебе.


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