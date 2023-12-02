Первый кружок традиционного женско-мужского кулачного боя открылся в Саратове

Саратовчанин Святослав Любомиров открыл первый в России кружок традиционного женско-мужского кулачного боя. Сведения о том, как раньше проводились бои между мужчинами и женщинами, он почерпнул из берестяных новгородских грамот II века, копии которых изучал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Как оказалось, традиционный бой длился до нокаута одного из соперников, а в процессе разрешалось использовать инвентарь – спортивные поленья, лопаты и чугунки.

«Двое полуголых, мускулистых, потных мужчин на ринге – это всё из Греции, Рима. Традиционный русский бой был нормальным, разнополым», – утверждает руководитель кружка.

Многие россияне верны традициям и занимаются такими боями на любительском уровне, однако популяризация правил снизит травмоопасность и улучшит форму бойцов, добавил тренер.

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