Вагенкнехт – Украина немецким властям дороже собственных детей

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С точки зрения финансирования, Украина — это «бездонная бочка», считает немецкий левый политик Сара Вагенкнехт. В то время как США постепенно сворачивают денежную поддержку Киева, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются предоставлять какие-либо средства, Германия планирует удвоить объём помощи. И всё это происходит на фоне постоянных дискуссий о том, может ли ФРГ позволить себе выделить 2 миллиарда евро на помощь своим собственным бедным детям, недоумевает Вагенкнехт.

САРА ВАГЕНКНЕХТ, немецкий политик: Как раз Украина всё больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, мы стали вторым по величине поставщиком вооружения на Украину. А в следующем году светофорная коалиция собирается удвоить выделенные на это средства до минимальной суммы — 8 миллиардов евро.

В целом эти боевые действия обходятся нам гораздо дороже. Давайте посчитаем. За всё это время, по данным самого немецкого правительства, оно напрямую передало Украине налоговых средств на сумму 24 миллиарда евро. На оружие, а также на выплаты в украинский государственный бюджет. За прошедший 21 месяц ЕС оказал Украине финансовую помощь в размере 85 миллиардов евро. При этом около 24 процентов, то есть почти четверть бюджета ЕС, опять же финансируется за счёт немецких налогоплательщиков.

Это означает, что из Германии на Украину через ЕС было отправлено ещё 20 миллиардов евро. Если всё это суммировать, то немецкая помощь Украине в целом составит 44 миллиарда евро. И к этому ещё нужно прибавить 14 миллиардов евро, выделенных из федеральных средств на поддержку украинских беженцев, а также те деньги, которые отдают общины. И вот мы насчитали уже 60 миллиардов.

60 миллиардов евро из федерального бюджета. И это происходит в стране, где идут дискуссии о том, может ли она позволить себе выделить 2 миллиарда на помощь бедным детям. Говорят, что это очень большие деньги. А на следующий год запланированы поставки вооружения на сумму как минимум 8 миллиардов евро. И возможно, даже большую сумму, ведь пока Линднер (министр финансов Германии. — ИноТВ) объявлял о заморозке бюджета в Берлине, Писториус во время своего короткого визита в Киев пообещал увеличить поставки вооружения ещё на 1,3 миллиарда евро.

В результате мы получаем сумму 9,3 миллиарда евро. Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, в свою очередь, предложила ЕС выделить Украине до конца 2027 года дополнительные 50 миллиардов евро. Получается, от немцев придёт ещё 12 миллиардов. При этом большую часть из этих денег должны передать уже в следующем году. Также запланированы прямые выплаты украинскому государству. Так что в следующем году объём помощи Украине со стороны Германии вновь составит больше 20 миллиардов евро. К тому же ещё нужно будет оказывать поддержку украинским беженцам.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2023 года.