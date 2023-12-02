 

Западных геймеров поразила российская игра Spine

02.12.2023, 18:30, Разное
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На презентации PC Gaming Show: Most Wanted 2023 были представлены отрывки из проектов, которые скоро увидят свет. Среди них были не только долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, но и российская игра Spine, вызвавшая удивление у некоторых игроков, по информации портала 4pda.

Этот боевик был анонсирован еще в 2021 году, но с тех пор о нем почти не было информации. Компания Nekki решила изменить эту ситуацию и представила захватывающий трейлер, в котором главная героиня сражается с врагами с потрясающей эффектностью. Несмотря на то, что видео озаглавлено “геймплейным трейлером”, оно больше напоминает тизер с использованием компьютерной графики.

Этот ролик вызвал огромный отклик в интернете: под ним на YouTube появилось множество комментариев на английском языке от восторженных игроков. Тем не менее, некоторые выразили сомнения, что это настоящий геймплей.

Дата выпуска Spine для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S по-прежнему остается неизвестной. Этот проект разрабатывается компанией Nekki, известной по таким играм, как Shadow Fight и Vector.


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