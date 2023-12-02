 

Кружевные и с теплыми носками: колготки – недорогой аксессуар, эффектно дополняющий любой образ

02.12.2023, 18:00, Разное
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С наступлением холодов много внимания в гардеробе уделяется брюкам и джинсам. Но нельзя забывать и о таком важном аксессуаре, как колготки. Есть более простые варианты колготок, которые подойдут к повседневным образам, а есть более дорогие, которые дополнят ваш наряд для вечеринки. Расскажем, какие цвета и фасоны сейчас в тренде.

Красные

Если говорить о модных тенденциях, то колготки красных оттенков всегда отлично сочетались с мини-юбками. На пике популярности они были в 60-х годах, затем в середине 90-х. В этом году дизайнеры рекомендуют носить красные колготки под черное платье, под прозрачную юбку, а также как элемент полностью красного наряда.

Бордовые

В нынешнем сезоне набирают популярность аксессуары не только красного цвета, но и других оттенков. И если красные колготки больше подойдут для вечеринок, то в повседневные образы лучше включить бордовые. Носить их можно с удобными мокасинами. Бордовые колготки удачно сочетаются с серыми фактурами.

Кружевные

Если вы не любитель ярких колготок, можете обратить внимание на колготки кружевные. И хоть сейчас в тренде красный цвет, кружевной рисунок очень стильно смотрится и на черных колготках.

Этот аксессуар идеально подойдет к маленькому черному платью. А в качестве недостающего красного оттенка вы можете дополнить свой образ красными туфлями.

С точечным рисунком

Менее заметно, но тоже очень эффектно на колготках будет смотреться точечный рисунок. Их можно надеть и под нарядное черное платье, и носить с повседневными нарядами. Вечером интересно будут смотреться колготки с блестящими точками.

С теплыми носками

Хотелось бы отметить, что даже обычные колготки будут смотреться эффектно, если надеть их с объемными белыми носками и мокасинами. Интересно будут выглядеть подвернутые гольфы. А вот с ботинками гольфы следует подтянуть повыше.


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