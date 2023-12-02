Мнение: О жадности социалистов, или Автоматический налог на платежи

Группа экономистов в США прикинула, можно ли упростить налоговую систему государства, заменив все налоги комиссией, которая будет браться с каждого перевода денег. Подсчёты показали, что это вполне возможно, при этом размер комиссии должен составлять… 0,3% процента с транзакции (ссылка).

Да, это не опечатка. Государство может брать по 0,3% Автоматического налога на платежи с каждого перемещения денег, и этого хватит для полного наполнения бюджета. При этом высвободится огромное количество времени, которое в США граждане и организации тратят на заполнение налоговых деклараций, также можно будет выпустить на рынок десятки тысяч налоговиков, ибо контроль над сбором этих 0,3% будет несложным.

Технически это будет выглядеть так. Перевели сантехнику 1000 рублей за ремонт крана. Налог — 3 рубля. Фирма начислила вам зарплату в 100 тысяч рублей. Налог — 300 рублей. Кажется мало — это потому что основные транзакции идут между юридическими лицами, которые гоняют туда-сюда деньги миллионами и миллиардами, но налоги платят иначе, по сложным и запутанным правилам.

Теперь о наших социалистах, борцах за справедливость. Недавно они сделали аналогичное предложение об упрощении налоговой системы — предложили отменить в России несколько популярных налогов (не все налоги), а взамен ввести налог в 10% на любую транзакцию (ссылка).

Свою идею они подали как план «ввести налог на потребление». Как мы с вами недавно уже обсуждали, налог на потребление — хорошая практика, так как надо поощрять тех, кто покупает станки, а не тех, кто покупает импортные спорткары. Однако «налог на потребление» — это просто вывеска идеи справедливороссов. Суть же их предложения иная — ввести не налог на потребление, а аналог гипотетического американского Автоматического налога на платежи, про который я рассказал выше, только задрать его до уровня в 30 (!) раз выше разумного уровня.

Это к вопросу, почему социалистические экономики неизбежно скатываются в бедность, а иногда и в нищету. Потому что рано или поздно, обычно рано, социалисты неожиданно для себя обнаруживают, что у них закончились чужие деньги.