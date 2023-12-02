Рупор кремлевской пропаганды: Извиняюсь перед русским народом…

"Блогер и певец" Шарлот арестован самарским судом до 24 января 2024 года.

Персонаж, который ранее сжег российский паспорт и хотел вступить в ВСУ, полностью признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих и заявил, что больше так не будет. Также он попросил прощения у всего русского народа и заявил, что до 50% всей будущей прибыли от своих концертоов в России будет отправлять на нужды СВО, необходимость которой он раньше не понимал.

В январе станет понятно, посадят персоонажа или все дело ограничится временной отсидкой, штрафом и последующими донатами на СВО.

Редкостный клоун.

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