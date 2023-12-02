Экс-дьякон Андрей Кураев станет первым в истории кардиналом-некатоликом

Пресс-служба Ватикана сообщает, что накануне ночью Папа Римский Франциск удостоил телефонной беседы Андрея Кураева, лишённого священнического сана Церковным судом РПЦ. Папа предложил Кураеву возглавить Апостольскую нунциатуру в России и принять сан Cardinalis sanctæ romanæ Ecclesiæ.

Беседа продолжалась более часа и проходила на латинском языке. Сначала Кураев отклонил предложение стать нунцием, поскольку его религиозные убеждения мешают принять католицизм. Однако Папа Франциск ответил, что переход в католичество не является обязательным условием: «Я первый понтифик из Нового Света, а вы будете первым кардиналом-некатоликом», – цитирует Папу ватиканская газета L’Osservatore Romano.

Сейчас место посла Святого престола в Москве занимает архиепископ Джованни д’Аньелло. За год пребывания в должности он не смог установить близких контактов ни со светскими, ни с церковными властями России. Папа надеется, что кардинал Кураев с его широчайшими связями и непререкаемым богословским авторитетом добьётся больших успехов.

После оформления дипломатического паспорта Кураев отправится в Рим для епископской хиротонии и рукоположения в кардиналы. После этого Ватикан запросит в МИД России новый посольский агреман. Все процедуры займут около полугода, после чего Апостольский нунций Кураев займёт резиденцию в Вадковском переулке.

Сам Кураев пока не комментирует подробно эти события, говоря, что у нового назначения есть положительная и отрицательная сторона. Положительная в том, что по Риму и Ватикану много безопаснее ездить на скутере, чем по Москве. Отрицательная – красный цвет кардинальского одеяния подчеркнёт недостатки его фигуры.

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